La noche le 'confunde' en Jaén

La Policía Local de Jaén ha informado este martes sobre el intento de un conductor de bajar con su vehículo las escaleras de la calle General Castaños, en el barrio de Belén y San Roque. Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada y el conductor dio positivo en las pruebas de alcoholemia que le practicaron los agentes.

«Este conductor no puede culpar al GPS de indicarle por la dirección incorrecta, ya que no tiene», comenta la Policía en referencia a otros casos en que los conductores esgrimen haberse dejado guiar por el navegador del Sistema de Posicionamiento Global. General Castaños une la calle Guadalquivir con la Avenida de Granada, pero en este último caso lo hace a través de unas escaleras, no aptas lógicamente para el tráfico rodado.