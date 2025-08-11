Una noche en bajo las estrellas

C. C. Lunes, 11 de agosto 2025, 13:31 Comenta Compartir

Unas cincuenta personas participaron en la actividad 'Senderismo bajo las perseidas', una iniciativa que combinó la belleza de los senderos nocturnos con la fascinación de la observación astronómica. El evento, organizado por el Patronato Municipal de Cultura y Turismo en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la capital y la empresa Astroándalus, fue un éxito con entradas agotadas desde el inicio de su puesta a la venta, ofreciendo una experiencia memorable a todos los asistentes.

La velada comenzó a las 21:30 horas en la plaza de la Merced, donde los participantes fueron recibidos y divididos en dos grupos de 25 personas. Cada grupo emprendió una ruta de senderismo por distintos parajes de montaña bajo el manto estrellado, una caminata que sirvió de antesala para el momento cumbre de la noche.

Ampliar

El destino final fue el parking del Neveral, un punto estratégico elegido por Astroándalus para la observación de las perseidas. Allí, se instalaron varios telescopios de alta precisión que permitieron a los participantes admirar de cerca la espectacular lluvia de estrellas. Los asistentes, muchos de los cuales se iniciaron en esta experiencia, vivieron tres horas de 'magia', asombrados por el espectáculo celeste.

Temas

SENDERISMO