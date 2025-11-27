El Nobel de Medicina Thomas C. Südhof, doctor 'honoris causa' de la UJA

Nuevo reconocimiento al Premio Nobel de Medicina Thomas C. Südhof en tierras jienenses. El Claustro de Doctores de la Universidad de Jaén (UJA) se enriquece ... desde este jueves con su incorporación como doctor 'honoris causa', investidura que se produce un día después de recibir la Medalla de Oro de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede Antonio Machado de Baeza.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha hablado de un día «histórico» al acoger «a un científico excepcional, un referente mundial en el campo de la Medicina y la Neurociencia, cuya trayectoria ejemplar y contribuciones al avance del conocimiento merecen la más profunda admiración».

Al hilo, ha destacado que con este nombramiento, aprobado en julio a propuesta del Departamento de Biología Experimental, se distingue «su trayectoria profesional y científica ejemplar, culminada en 2013 con el Premio Nobel de Medicina».

Tras recordar que doctorado 'honoris causa' es una distinción honorífica otorgada a personas eminentes que han realizado contribuciones significativas en diversos campos del conocimiento, ha expresado el «enorme privilegio» de dar al doctor Südhof «la más cordial bienvenida» al claustro de doctores.

«Como muestra del aplauso de nuestra comunidad universitaria a sus extraordinarios méritos como científico y a la defensa de los principios y valores universitarios», ha dicho, no sin añadir que la UJA «se ve fortalecida por su prestigio y se enriquece con su conocimiento y experiencia».

Ruiz, que ha aludido a su vocación científica desde pequeño, ha indicado que la trayectoria de Südhof se configura «como una guía que recuerda el error de buscar una aplicación inmediata del conocimiento, recordándonos que ese enfoque nunca ha sido verdaderamente productivo para la ciencia».

En este sentido, ha apuntado que se ha centrado durante más de cuatro décadas en entender la transmisión sináptica, esto es, cómo se comunican las neuronas. Su investigación ha proporcionado información clave sobre ese todavía desconocido proceso que puede degenerar en trastornos neurológicos y psiquiátricos. Es decir, comprender el cerebro humano para así desentrañar el comportamiento que define a la persona.

Al respecto, ha indicado que sus hallazgos no han surgido de la búsqueda de una cura específica, sino de un interrogante fundamental: ¿cómo opera el cerebro? «Nuestro nuevo doctor 'honoris causa' siempre ha visto la ciencia como algo práctico y emocionante. Su deseo siempre ha sido que su trabajo fuera útil y tuviera un impacto beneficioso para las personas. Gracias a su investigación básica, siempre en la frontera del conocimiento, hoy podemos comprender mejor devastadoras patologías, como el alzheimer, el parkinson o la epilepsia», ha afirmado.

Ruiz ha concluido su intervención haciendo una defensa de la universidad pública ante los «tiempos dominados por una economía, a veces deshumanizadora, con una estrategia de resultados cortoplacistas», incidiendo en la necesidad de formar seres humanos íntegros, con conciencia crítica y responsabilidad social.

Faros de conocimiento

Por su parte, Thomas Südhof ha dicho que «supone un placer» haber sido aceptado por el Claustro de Doctores de la Universidad de Jaén. «Aunque quizás sea una opinión sesgada, me encantan las universidades como pilares y faros de conocimiento de valores democráticas y motores de la sociedad», ha asegurado.

Igualmente, a preguntas de los periodistas, en relación a la necesidad de invertir en educación y conocimiento, ha declarado que los gobiernos, en lugar de planificar a corto plazo, deberían establecer las necesidades a largo plazo.

«Para no vaciar las posibilidades de futuro de las sociedades, lo que debilita el crecimiento y desarrollo de las mismas, no solo en el ámbito de la investigación, sino también de la educación y de valores universales como el arte o las humanidades», ha argumentado. En su opinión, «hay que entender que el futuro de la sociedad está alineado con el soporte de la educación y la investigación a largo plazo».

Thomas Südhof (Alemania, 1955) es un biólogo, neurólogo e investigador, actualmente en el Departamento de Fisiología Celular y Molecular y en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Standford (EEUU).

Ha desarrollo toda su carrera científica en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la sinapsis neural, un proceso biológico de especial relevancia en el contexto de la biología celular, no solo desde el mecanismo básico de funcionamiento, sino también como causa de múltiples alteraciones neurológicas.

Su palmarés científico es internacionalmente reconocido con la concesión en 2013 del premio Nobel de Medicina y Fisiología, junto a James Rothman y Randy Sheckman, por sus estudios sobre el funcionamiento del tráfico en la vesícula celular.