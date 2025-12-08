Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cajas nidos colocados. J. A. G. M

Los niños pueblan con árboles y casas nidos La Zarzuela vilcheña

Lleno de columpios, tirolina incluida, los escolares disfrutaron del paraje acondicionado para la práctica del senderismo

José Antonio García-Márquez

Vilches

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

Intensa la campaña que lleva a cabo el Ayuntamiento de Vilches para desarrollar diferentes acciones medioambientales, entre las que destacan las plantaciones de árboles y ... la colocación de casas nidos en distintos puntos del principal núcleo poblacional, así como en las pedanías de Guadalén y Miraelrío. La iniciativa la desarrollan los niños para crear entre los pequeños una conciencia positiva de protección a la naturaleza.

