Los niños pueblan con árboles y casas nidos La Zarzuela vilcheña

Intensa la campaña que lleva a cabo el Ayuntamiento de Vilches para desarrollar diferentes acciones medioambientales, entre las que destacan las plantaciones de árboles y ... la colocación de casas nidos en distintos puntos del principal núcleo poblacional, así como en las pedanías de Guadalén y Miraelrío. La iniciativa la desarrollan los niños para crear entre los pequeños una conciencia positiva de protección a la naturaleza.

La última acción ha sido ejecutada por escolares de tercero y cuarto de Primaria del colegio Nuestra Señora del Castillo en La Zarzuela, a pie de la A-301 que comunica Vilches con La Carolina, un paraje recreativo de enorme calidad medioambiental. Las más de 20 hectáreas de finca municipal, a tan sólo 2,5 kilómetros de Vilches, en pleno corazón de las estribaciones meridionales de Sierra Morena Oriental, distribuidas en los márgenes izquierdo y derecho de la vía comunicación, se ha beneficiado de una plantación masiva de árboles y de la limpieza y colocación de casas nidos diseñadas para herrerillos, gorriones, carboneros, petirrojos, mochuelos, vencejos, cernícalos, papamoscas, lechuzas y abubillas.

Guiados por el técnico de medio ambiente, Pedro Berbel, y con la ayuda de operarios municipales, Guardia Civil y alumnos trabajadores del programa 'Proemfor II', los niños pudieron realizar la actividad operativa en un paraje que las últimas lluvias permiten alumbrar una alfombra verde por la que asoman tímidamente arroyos y hasta se atisban manantiales que parecían soterrados en el tiempo.

Lleno de columpios, tirolina incluida, los escolares disfrutaron del paraje acondicionado para rutas perfectamente diseñadas para la práctica del senderismo, con un amplio campo espacial que cuenta con tres grandes fuentes de seis caños cada una, varias barbacoas, cada cual con otras seis unidades de alimentación, y numerosas mesas y bancos.

Los niños acabaron su jornada en la naturaleza con una recogida guiada de setas y con un recorrido por las encinas, lentiscos, alcornoques, quejigos, retamas negras y jaguarzos que perfilan el paisaje idílico recreativo de La Zarzuela.