Niños, niñas y adolescentes de todo Jaén toman la palabra Un centenar de participantes acuden al Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia en Linares

E. L. Domingo, 26 de octubre 2025, 18:25

Un centenar de personas se han dado cita en la tercera edición del Encuentro Provincial de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia de diez municipios de la provincia, celebrado en Linares por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

La delegada territorial, Ángela Hidalgo, junto a la alcaldesa de la localidad anfitriona, Auxi del Olmo, ha explicado que este encuentro tiene por objetivo «avanzar en la participación real y efectiva de los niños, niñas y adolescentes que componen los consejos locales que existen en la provincia».

En una nota de prensa, ha subrayado que es importante «escuchar, de acuerdo a sus capacidades, sus opiniones en cuanto a necesidades e intereses, logrando además ofrecerles un espacio de convivencia y trabajo en el que también aprenden a trabajar en equipo, resolver conflictos y participar de reuniones, siempre en base a sus anhelos en lo que a la vida social y participativa se refiere».

Hidalgo ha agradecido la participación del centenar de personas en este encuentro (entre niños, niñas, adolescentes, profesionales y representantes de los municipios), así como al municipio linarense, declarado 'Ciudad Amiga de la Infancia' en el año 2024. «Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad trabajamos, junto a todos ellos, para que los planes de Infancia y Adolescencia den respuesta a los objetivos marcados en encuentros como este, porque cuando la infancia participa, la sociedad se humaniza».

Talleres y charlas

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Andújar, Bailén, Canena, Frailes, Jaén, Mengíbar, Linares, Rus y Úbeda han participado en este encuentro celebrado en el Hotel Aníbal que ha incluido talleres, charlas y actividades relacionadas con la inteligencia emocional, que ha finalizado con una mesa en la que se han expuesto, analizado y abordado las conclusiones de cada grupo de trabajo.

Este Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia responde a la hoja de ruta marcada en el III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobado en 2024, se presenta como el documento de referencia que orienta la política pública de infancia y adolescencia de la Junta de Andalucía.