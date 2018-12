Niegan haber inducido al robo, drogado y abusado de una menor

El joven acusado de inducción al hurto a una menor de 14 años, de suministrarle cocaína y marihuana y de abusos sexuales contra la chica se declaró inocente ayer en la Audiencia y aseguró que solo le hizo el favor de vender una cadena que le dio la chica asegurándole que era suya, que ella consumía junto a otros jóvenes y compraba sus drogas y que jamás le dio ni un beso. Se juega más de quince años de cárcel. Hay otros dos acusados de inducir a la menor (que hoy tiene 17 años) a llevarse joyas de casa de sus padres para comprar drogas. A estos dos acusados les piden año y medio.

La chica aseguró que la lanzaban indirectas para que consiguiese joyas con las que financiar drogas. «No me obligaban, pero me decían que por qué no les llevaba algo». Que consumía con toda la pandilla, y que todos sabían que era menor. Y que tuvo sexo con el principal acusado, aunque totalmente voluntario, ya que sentía algo por él y pensaba que era recíproco. Ese día había tomado drogas y tuvo su primera relación.

A preguntas de la Fiscal la chica explicó que nunca había consumido drogas hasta que se juntó con esta pandilla. Que le prepararon rayas de cocaína y le dijeron como consumirla.