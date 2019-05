OCO niega que Jaén sea la ciudad más sucia, aunque pide mejoras Reunión de representantes de OCO y del comité de empresa de FCC. / IDEAL La federación vecinal se reúne con el comité de empresa de FCC y rechaza que la huelga coincida con el torneo de pádel JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 17 mayo 2019, 19:31

La federación de asociaciones de vecinos Objetivos Comunes (OCO) se ha reunido con los miembros de USO que integran el comité de empresa de FCC – sindicato mayoritario en el mismo – para analizar la situación del servicio de limpieza viaria y de recogida de basura en la capital tras la firma del nuevo contrato en diciembre de 2017, aunque no fue hasta mediados del año pasado cuando la empresa empezó a funcionar con nueva maquinaria y los nuevos puntos de recogida móviles.

«Desde OCO no pensamos que Jaén sea la ciudad más sucia de España», ha declaro la federación vecinal en referencia al último estudio de la organización de consumidores OCU, que situaba a la capital jienense entre las que peor nota obtenía, junto con Valencia, Alicante, Madrid y Alcalá de Henares. Un estudio hecho solo entre 60 municipios y basado, por un lado, en los datos de los ayuntamientos sobre el presupuesto, la gestión y los medios que destinan a la limpieza, y por otro, una encuesta entre los socios de OCU, realizada en febrero pasado.

«Nunca vamos a faltar el respeto a los trabajadores, es más, apoyamos a los mismos para que no se produzcan más despidos», ha añadido OCO sobre este asunto, en el que ha repartido responsabilidades. «Si alguien tiene responsabilidad es el Ayuntamiento, que es quien ha cerrado el contrato con FCC, y la misma empresa FCC, por no saber gestionar sus recursos y a sus trabajadores». Y los habitantes de la ciudad, en general: «Como ciudadanos también entendemos que dejamos mucho que desear, no respetando los horarios para tirar la basura, dejarla fuera de los contenedores o teniendo muy poca responsabilidad con nuestras mascotas», indicó.

En este último aspecto, OCO ha reclamado igualmente medidas coercitivas, aparte de las campañas de concienciación. «Creemos que la Policía debería de multar más y, sobre todo, cuando el daño se hace a monumentos, como pasa en la iglesia de San Ildefonso o en la misma Catedral, en la calle Almenas», en referencia a quienes orinan en la vía pública y a las pintadas que de vez en cuando aparecen.

Huelga

No obstante, la federación vecinal no apoya la huelga convocada para la semana que viene por el comité de empresa, al coincidir con el Open Jaén del World Padel Tour, ya que este torneo «debe cumplir unos requisitos mínimos y, si los empleados de FCC se ponen en huelga esos días, posiblemente le quiten a Jaén este evento», indicó.

Finalmente, OCO reiteró las peticiones de los vecinos para mejorar el servicio en la ciudad: contenedores de reciclaje (papel, cartón y vidrio) en todos los barrios, incluido el casco histórico; servicio de limpieza y recogida de basura en todos los Puentes y las urbanizaciones del extrarradio (La manseguilla, Cerro Molina, Puente la Sierra, Puente Tablas, Puente Jontoya, etcétera); que personal especializado de FCC haga una valoración «exhaustiva» de dónde se han colocado los nuevos contenedores, «puesto que algunos están en pasos de cebra anulando la visión a los conductores y propiciando que puedan producirse accidentes; en puertas de edificios emblemáticos, como puede ser la iglesia de la Magdalena, o en mitad del acerado, impidiendo el paso a usuarios de coches de bebés o personas en sillas de ruedas».

También solicitan un listado de qué días le corresponde al barrendero estar en cada barrio y que este listado lo tengan las asociaciones, con el fin de que cuando pregunten los vecinos informarles el día que les corresponde la limpieza de calles y plazas; especial interés en la limpieza de solares y mantenimiento de jardines y que los trabajadores que recogen la basura den aviso a la empresa para que se recojan los muebles, colchones y demás enseres «lo antes posible».