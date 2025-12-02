La Navidad va tomando forma en Roldán y Marín

Pues parece que sí, que la Navidad ya está aquí. Al menos es la imagen que se proyecta desde el centro que se prepara estos ... días para dar la bienvenida a las luces y las actividades que despedirán el año. Además de la instalación de las luces en la calle Bernabé Soriano, que serán las últimas en inaugurarse, el resto de espacios del centro está casi terminado.

Es el caso de Roldán y Marín, donde se pueden ver los primeros habitantes de Centrylandia, la renovada apuesta de la asociación de comerciantes y el Ayuntamiento de la capital. Duendes, setas y árboles darán vida a un bosque encantado, lleno de magia. El objetivo, si el tiempo acompaña, es inaugurarlo el próximo jueves.

En concreto, se trata de un proyecto diseño por Guillermo Marín, estará compuesto por 18 árboles (de una altura 3, 4, y 5 metros), 15 ciervos y 10 gnomos de 1,80 metros de alto, acompañados por setas con un colorido mágico.