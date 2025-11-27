Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de la programación en el Ayuntamiento. E. L.

Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5

El Ayuntamiento presenta un completo calendario que incluye 115 actividades diseñadas para todos los públicos

E. López

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Ya suenan los villancicos en muchos comercios y se siente el espíritu navideño. Las calles están listas, más que vestidas, para recibir el inicio de ... la Navidad, a falta de pulsar un botón que lo active. Y será inminente. De hecho, habrá tres encendidos: el día 3, de la Diputación; el día 4, en la calle Roldán y Marín, y el día 5, el del Ayuntamiento desde la calle Bernabé Soriano a las 19:00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos
  2. 2 La ONCE reparte 815.000 euros en Andújar
  3. 3

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  4. 4 Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos
  5. 5 El Jubileo una a las devociones ancestrales de la Virgen de la Cabeza y el Cristo de la Luz
  6. 6 El Ayuntamiento de Andújar organiza la I Edición de Oleoturismo
  7. 7 El Real Madrid supera al Olympiacos con póker de Mbappé y sufrimiento
  8. 8 Así hemos narrado el triunfo 'in extremis' del Atlético contra el Inter
  9. 9 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  10. 10 Jaén suma un nuevo parque comercial con Victoria Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5

Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5