Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5

Ya suenan los villancicos en muchos comercios y se siente el espíritu navideño. Las calles están listas, más que vestidas, para recibir el inicio de ... la Navidad, a falta de pulsar un botón que lo active. Y será inminente. De hecho, habrá tres encendidos: el día 3, de la Diputación; el día 4, en la calle Roldán y Marín, y el día 5, el del Ayuntamiento desde la calle Bernabé Soriano a las 19:00 horas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto con la concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, ha presentado la programación oficial de Navidad y Reyes 2025-2026, un completo calendario que incluye 115 actividades diseñadas para todos los públicos y que llevarán la magia de estas fechas a cada rincón de la ciudad.

Según ha indicado el alcalde, esta Navidad «es tiempo de alegría, renovación, encuentro e ilusión«, donde la programación cultural »cobra un protagonismo especial« con unas actividades »muy completas y variadas diseñadas para todos los públicos».

La concejala de Cultura, María Espejo, ha enumerado las propuestas y novedades diseñadas para estas fiestas tan especiales y ha animado a la ciudadanía a vivirla intensamente. «El Ayuntamiento reafirma así su compromiso de ofrecer una Navidad participativa, diversa y accesible que la ciudadanía jienense merece» ha indicado.

Espectáculo visual

El programa dará comienzo el 5 de diciembre con la inauguración del alumbrado navideño en la calle Bernabé Soriano, un encendido que contará con la actuación del grupo Ajopringue y un concierto extraordinario de Coverland.

La ciudad se iluminará con 5,5 millones de luces LED de bajo consumo, 220 arcos, 49 motivos sobre farolas y 300 árboles iluminados, además de nuevas estructuras como una estrella piramidal gigante en la Plaza de Santa María y diferentes figuras repartidas por el parque del Bulevar y el Paseo de la Estación, a la altura del edificio del Banco de España.

Como gran novedad, el 19 de diciembre la fachada del Ayuntamiento acogerá un videomapping en 3D, un espectáculo visual inmersivo que narrará el Nacimiento de Jesús con pases a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

No faltarán los tradicionales belenes, entre ellos el Belén bíblico de María y Rafael en el Teatro Darymelia, el belén de la Oficina de Turismo o el instalado en los Baños del Naranjo. Además, del 13 de diciembre al 4 de enero podrá disfrutarse la ruta de belenes del concurso municipal 'Ciudad de Jaén'.

La Plaza de la Constitución será, del 5 de diciembre al 4 de enero, punto de partida del tren navideño, además de acoger un carrusel antiguo, un buzón mágico y el Mercado Navideño, con 33 puestos de artesanía, regalos, decoración y gastronomía. El parque de la Concordia ofrecerá también un rincón infantil con atracciones durante toda la Navidad.

A disfrutar sin tranvía

El presupuesto de toda esta programación de actividades navideñas, diseñada por el Patronato municipal de Cultura, es de 160.229 euros.

Para concluir, la Primera Teniente Alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, ha animado a la ciudadanía a participar en todas estas propuestas y ha agradecido la implicación de colectivos sociales, vecinales, áreas municipales, entidades y promotores «que hacen posible este extenso calendario».

El alcalde, asimismo, ha pedido que se utilice el transporte urbano, «que evitemos así el vehículo privado de modo que tengamos una ciudad más sostenible».

Sobre este asunto, ha lamentado «no haber podido contar con el tranvía en funcionamiento, algo que todos queríamos y los comerciantes querían verlo puesto en marcha para esta Navidad, pero los cálculos electorales de la Junta no han coincidido con los de esta ciudad».