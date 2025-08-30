«La música es una adicción dulce, vives en y para ella»

Ariel Brínguez (Santa Clara, Cuba 1982) imparte en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) el encuentro 'Improvisación y creatividad: la ... conexión del Jazz y la herencia cubana', una cita en la que se explora la relación entre el jazz y la música cubana, destacando cómo la improvisación, la armonía, el ritmo y la melodía se combinan en ambas tradiciones para enriquecer la creatividad.

—¿Cuándo comienza su amor por la música?

—Desde que era pequeño. Por suerte vengo de un linaje familiar donde mi abuelo era saxofonista y mi padre tocaba el piano y la guitarra. Siempre ha habido música en mi casa, en cada celebración se cantaban boleros y se bailaba, y eso sin lugar a dudas deja huella. Después ya fui estudiando hasta llegar a Madrid hace 18 años, donde me acabé asentando.

—¿Con el saxofón fue amor a primera vista?

—Desde luego, mi abuelo era saxofonista y pianista. Yo lo veía todo el tiempo, era mi primera opción aunque él quería que empezara con el clarinete por ser más complejo, pero yo opté por el saxofón y desde entonces no lo he superado. La música verdaderamente es una adicción dulce, se genera tal fascinación y amor que luego no haces música, vives en ella, pasas el día escuchando o practicando.

—¿Cómo definiría en pocas palabras la música cubana?

—Lo fundamental es la conexión con la danza, contiene los ingredientes necesarios para el buen bailador. Es de gran transparencia, emite toda gama de emociones, lo más famoso es la alegría, pero en Cuba transmuta desde el amor hasta la nostalgia reflexiva, y de ahí a la introspección.

—Desde luego la imagen que tenemos aquí es de una música para bailar.

—La música cubana posee esa esencia africana que conecta con el baile. Siempre lo repito en mis conciertos: en cualquier familia cubana si no sabes bailar te desheredan, viene de nuestras raíces.

—En el curso habla de improvisación. ¿Cómo se prepara un espectáculo sin partitura?

—No se empieza de cero, tomas las composiciones de otros autores como el punto de partida, como si fuera un mapa, y de ahí a crear. La improvisación la asocio con la vida, no sabemos que va a pasar mañana, esta repleta de decisiones constantes. Luego es muy democrática, un grupo de músicas cogemos una pieza y tenemos que ponernos de acuerdo, es un ejercicio de creatividad en el que los demás aportan individualidad y belleza.

—¿Qué efecto genera en el público la improvisación?

—La evidencia del trance del músico. Estas dando a luz un momento único, que nunca se volverá a repetir, es un acto de fe como saltar al vacío y pensar que va a salir bien. Luego es la gente la que conecta con la música, la que toma una fotografía musical de un instante único que es solo para ellos, y ahí está la grandeza de la improvisación.