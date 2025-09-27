Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una vitrina de la exposición temporal del Museo Íbero de Jaén. IDEAL

Así será el Museo Íbero con la colección permanente

Contará con un mirador de planta tercera y zonas expositivas repartidas entre siete áreas temáticas

Europa Press

Jaén

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:00

El proyecto museográfico licitado a la empresa Acciona Cultural Engineering SAU por valor de 3,9 millones de euros contempla la exposición permanente y el mobiliario de los espacios públicos de vestíbulo, áreas expositivas y sala mirador de planta tercera, con siete áreas temáticas, divididas en tres plantas.

En concreto, en la planta baja, el visitante encontrará una presentación general de la cultura íbera y el espacio 'Íberos. Origen de una cultura'. En la primera planta, el espacio dedicado a 'El paisaje de la muerte y la necrópolis', el 'oppidum' y el museo infantil, y ya en la segunda planta, los contenidos se centrarán en 'la expansión del oppidum', 'La conquista romana. La II Guerra Púnica', y 'Roma y los pueblos íberos'.

Estos espacios, a su vez, se subdividirán, en 17 módulos expositivos y 38 unidades expositivas, según detalló la Consejería de Cultura y Deporte al informar el pasado diciembre de la licitación.

Piezas

La colección permanente del Museo Íbero está formada por 6.235 piezas, procedentes de colecciones de museos de titularidad estatal y gestión transferidas --tras la firma de un protocolo general de actuación con el Ministerio de Cultura en abril de 2022--, y 3.600 bienes de titularidad autonómica. De esta colección permanente, se exhibirán al público casi 2.400 piezas.

Entre las piezas más singulares, figuran los conjuntos escultóricos de Cerrillo Blanco, de Porcuna, y El Pajarillo, de Huelma. También cuenta con los ajuares de la necrópolis de Castellones de Ceal, Gil de Olid y Ejido de San Sebastián, los materiales del 'oppidum' de Puente Tablas, destacando la diosa del sol, o los exvotos del santuario de Collado de los Jardines y la Cueva de la Lobera.

Se encuentran, igualmente, los materiales procedentes del campo de batalla de Baecula, los relieves y esculturas de los santuarios de las Atayuelas, Cerro Maquiz, Torrebenzalá y Torreparedones, así como las cráteras y la caja de los guerreros de la necrópolis de Piquía, la urna de Villargordo y el Tesoro de la Alameda.

