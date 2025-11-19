El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma

Miradas que se alzan y se detienen. El primer aviso es la grúa, parada entre la calle Roldán y Marín y Federico Mendizábal, rodeado de ... vallas y que, sin llegar a bloquear, sí que llama la atención. El segundo, la tela y los cubos de pintura, que esperan a su dueño, unos metros más arriba, mostrando su arte en un lienzo en blanco que es un muro junto al edificio de Turismo de la Diputación de Jaén.

El artista es Belin, llegado de Linares, que se encarga de dar vida a un rincón de la capital que un enorme trasiego de viandantes y que, próximamente, hará que se alcen aún más las miradas hacia su nueva obra artística.

Ampliar Obra en detalle. M. Millán

Se trata de la segunda obra enmarcada en la iniciativa 'Jaén se pinta', que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jaén, HEINEKEN España a través de sus marcas Cruzcampo y El Alcázar y la Diputación de Jaén.

El primero en inaugurarse y que ya luce y embellece un rincón de la ciudad es 'Flores que hablan', de Marta Lapeña, una naturaleza muerta llena de vida y color, flores y frutos, en la calle Lizaderas, en el barrio de San Ildefonso.

El de Belin está previsto que se inaugure el 21 de noviembre; le seguirá el de Manolo Mesa, el 29 de noviembre, y el de Nono Del Moral el 6 de diciembre. Junto a ello, 'Jaén se pinta' llama a la participación social con talleres para toda la familia y un concurso de pintura rápida alentado por la academia de Arte Carrillo el 22 de noviembre con la entrega de premios y exposición de obras en calle San Clemente para dinamizar el centro histórico y comercial.