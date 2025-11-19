Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajo de Belin en Roldán y Marín. Manuela Millán

El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma

El artista linarense comienza su obra, enmarcado en la iniciativa 'Jaén se pinta'

Enara López de la Peña

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

Miradas que se alzan y se detienen. El primer aviso es la grúa, parada entre la calle Roldán y Marín y Federico Mendizábal, rodeado de ... vallas y que, sin llegar a bloquear, sí que llama la atención. El segundo, la tela y los cubos de pintura, que esperan a su dueño, unos metros más arriba, mostrando su arte en un lienzo en blanco que es un muro junto al edificio de Turismo de la Diputación de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  2. 2 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  3. 3 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  4. 4

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  5. 5 El tranvía se cobra su primera multa
  6. 6 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  7. 7 Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido
  8. 8 El presidente de la Diputación realiza una visita oficial a Lahiguera
  9. 9 Un total de 600 escolares participarán en el acto central de Día Mundial de la Infancia
  10. 10 Detenida en Jaén por gastarse más de 5.000 euros de la anciana que cuidaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma

El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma