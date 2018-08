Municipios de Jaén llegarán hoy a los 44 grados, en la primera ola de calor del verano Una mujer se abanica en el centro de Jaén por la ola de calor que en los próximos días dejarán temperaturas extremas. / EFE La alerta naranja se mantendrá activa en la provincia hasta el viernes, tras uno de los meses de julio más frescos en años LAURA VELASCO JAÉN. Jueves, 2 agosto 2018, 03:15

AEMET indica que la alerta por altas temperaturas durará hasta el domingo

Ha tardado en llegar, pero ya está aquí el calor de verdad. El que abrasa. El de Jaén, Jaén. Es salir a la calle y ver por cada esquina abanicos, botellas de agua y viandantes refrescándose en las fuentes. Algunos afortunados disfrutan del mar o de las piscinas, mientras que otros recuerdan los consejos ofrecidos cada año para soportar estas infernales jornadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó ayer, entre las 12:00 y las 22:00 horas, el nivel naranja por altas temperaturas en la provincia de Jaén, además de en Huelva, Sevilla y Córdoba, mientras que activará el nivel amarillo en otras dos provincias andaluzas, en concreto en Cádiz y Granada. Así, las máximas ayer rondaron los 40 en la capital jienense y en las comarcas de Morena, Condado y Valle del Guadalquivir, y las mínimas superaron los 22. La alerta naranja se mantendrá activa en la provincia jienense al menos hasta el viernes, con temperaturas similares, llegando a los 42 grados. Además, Emergencias 112 alertó ayer de que se podrán alcanzar los 44 grados localmente en municipios como Andújar.

Las mínimas superarán los 23 grados de aquí en adelante, llegando a situarse en 25 el próximo sábado. Las molestias de las altas temperaturas nocturnas tienen afecciones física claras: para alcanzar el sueño con facilidad es necesario contar con algunos condicionantes externos, entre los que se encuentra la temperatura, que faciliten el estado de relajación. Diversos estudios de sociedades médicas sitúan el umbral del sueño entre los 18 y los 22 grados. Cuando este umbral se supera, tanto por arriba como por abajo, comienzan a experimentarse problemas para alcanzar el estado de relajación mínimo que permita conciliar el sueño.

Esta semana Jaén vuelve a convertirse en un 'horno', después de un verano de lo más atípico, con el mes de julio más fresco por lo menos en un lustro, sin llegar a alcanzarse los 40 grados.

De hecho, en cuatro días del pasado mes los termómetros no pasaron de los 30 grados y apenas diez días han superado los 35, según datos de la Estación Meteorológica de la Universidad de Jaén. En todo el mes no consta ninguna jornada con alertas por altas temperaturas, ni han sido noticias las olas de calor que otros años se sucedían cada pocos días.

En julio pasado el observatorio universitario llegó a medir dos días temperaturas por encima de 44 grados, y seis días más estuvieron por encima de los 40 en algún momento.

La Aemet confirma que el 13 de julio de 2017 se alcanzaron los 44,4 grados, que es la temperatura más alta en un mes de julio desde 1983. La media de las máximas más altas de este periodo se dio en 2015, con 37,6 grados. Ese verano fue el que registró la temperatura media más alta en julio, con 30,6 grados.

Consejos

Ante las altas temperaturas que se esperan para los próximos días, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una especial atención a personas mayores, bebés y enfermos crónicos, colectivos que pueden ser «más vulnerables a los efectos del calor y que deben estar bien hidratados de manera continua».

Para ello, se recomienda beber agua cada cierto tiempo (cada dos horas como máximo), incluso aunque no se tenga sensación de sed, así como prestar especial atención a las comidas y preparar los biberones en el momento en el que se les vaya a dar a los más pequeños de la casa. En alimentación, es preferible evitar las comidas copiosas y sí recurrir a frutas, verduras frescas y sopas frías.

En casa, el servicio de emergencias recomienda cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas expuestas directamente al sol y encender el ventilador o el aire acondicionado, así como permanecer en las estancias más frescas de la casa.

Por otro lado, en la calle es preferible evitar salir en las horas de mayor calor y no realizar ejercicios físicos o esfuerzos desacostumbrados en esta franja horaria, utilizando además sombreros, gorras, gafas de sol y protección solar contra las altas temperaturas.

Por último, si se emprende un viaje en coche, aconseja llevar siempre una botella de agua para una continua hidratación, mientras que recuerdan que no se debe dejar a nadie en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera un momento.

Una de las mejores formas de refrescarse son las piscinas municipales de Las Fuentezuelas, La Salobreja y El Tomillo. Las de La Salobreja y El Tomillo estarán en funcionamiento hasta el 2 de septiembre, mientras que se podrá disfrutar de la de Las Fuentezuelas hasta el día 9 del mismo mes.

Asimismo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén ha elaborado un decálogo de consejos a tener en cuenta para proteger nuestros ojos lo máximo posible de las radiaciones solares durante los meses de verano que es cuando habitualmente estamos más expuestos a los rayos ultravioleta.

Entre esta lista de consejos, la organización recomienda usar gafas de sol adecuadas. Para ello resaltan como importante comprobar que tengan la garantía, el control del fabricante y que no tengan graduación siempre que no sea necesaria. El Colegio también aconseja a los conductores utilizarlas durante los viajes para facilitar su comodidad visual.

Además, en los meses estivales es recomendable evitar salir a la calle en las horas centrales del día para no exponer la vista al sol. Por ello, también recomienda a las personas que desarrollan su trabajo al aire libre, como pueden ser los albañiles, los pintores o los agricultores; utilizar gafas de sol durante su jornada laboral.

Otro de los efectos del verano es el incremento de la radiación ultravioleta procedente del sol. Como explica Agustín Buendía, el coordinador general de la campaña Euromelanoma 2018 impulsada por la Academia Española de Dermatología y Venereología, por encima del nivel tres se considera que la radiación ultravioleta que llega a la Tierra es alta, y por encima de seis se considera «muy alta». Esta semana Jaén está en el nivel 9-10, considerada «muy alta». «Si la intensidad de la radiación directa es muy alta, los daños que provoca en la piel son mayores», señala.

«Ahora estamos en una época en la que los días son muy largos y hay mucho tiempo de exposición a la ultravioleta», explica el dermatólogo.

Distingue entre dos tipos de efectos. Por un lado, aquellos inmediatos, como las quemaduras de la piel o las alteraciones inmunológicas que pueden favorecer, por ejemplo, a la aparición de herpes. Por otro, el envejecimiento de la piel y la aparición de cáncer cutáneo. «La quemadura es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, especialmente si estas quemaduras se producen antes de los 20 años», detalla el doctor.

También recomienda contar con factores de protección superiores al 30. «Tenemos que ser muy generosos en su aplicación y repetirla cada dos horas», recuerda el doctor. Y, apostilla, el protector «no debe darnos una falsa sensación de seguridad»: las cremas completan la fotoprotección, pero no deben ser la excusa para pasar más tiempo al sol.

Es lo que pretenden quienes, por cuestión de moda, consumen sol a propósito, y no por necesidad. «El bronceado no es sinónimo de salud y no debe serlo de belleza: es un mecanismo de protección ante una agresión externa. Debemos disfrutar de las playas, la vida al aire libre, pero no con el objetivo de buscar ese bronceado», relata Buendía. Hay quien se confía por su facilidad para «coger color», «pero exponernos es una muy mala costumbre». No se trata, dice, de «demonizar» el sol, sino de guardarle el debido respeto.