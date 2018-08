«El mundo es limitado y si no lo cuidamos, algún día se acabará» Manuel Barneo, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza. / IDEAL Manuel Barneo, delegado territorial en Jaén del Colegio de Ingenieros Agrónomos, defiende en un futuro, la implantación de modelos de negocio verdes repercutirá directamente en la calidad de vida de los ciudadanos LEONARDO LÓPEZ JAÉN Domingo, 26 agosto 2018, 18:19

«Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad; el mundo solo será una generación de idiotas». Esa era la negativa visión que tenía Albert Einstein a principios del siglo pasado sobre las tecnologías y la tendencia a un uso excesivo que los humanos ya hacíamos de ellas. Sin embargo, el correcto uso de ellas ha generado grandes avances en campos tan importantes como la ciencia o la medicina.

No obstante, la tecnología ha llegado para quedarse y si se utiliza correctamente puede generar grandes beneficios no solo a los humanos, sino también al medio ambiente. Esta es la visión que se está trasladando en los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede en Baeza. Manuel Barneo, delegado en Jaén del Colegio de Ingenieros Agrónomos, dirige el curso 'El sector agroalimentario del 2030: agroindustria 4.0 y Economía verde' en el que hablan del futuro de este sector y cómo, poco a poco, se está orientando a modelos de negocio más respetuosos con el medio ambiente gracias al uso de las tecnologías.

-En el prólogo del curso se pueden leer algunos términos que no son fáciles de comprender como el de la 'Cuarta Revolución Económica' ¿Qué significa?

«Si se sigue en esta dinámica, llegará el día en el que no tendremos agua potable para beber»

-El término 'Cuarta Revolución Económica' hace referencia a las economías colaborativas relacionadas con el respeto al medio ambiente y que apuestan por el uso de las tecnologías.

-También aparece la expresión 'modelos de negocio verdes'. ¿En qué consisten estos modelos?

-Son empresas con una responsabilidad social corporativa; es decir, empresas que tienen interiorizada la idea de que tienen que ser responsables con el medio ambiente. Además existe la necesidad de serlo porque, aunque ya hay una legislación estricta que encamina a las empresas a que apuesten por estos modelos de negocio, en 2030 cualquier empresa agroalimentaria podría ser un modelo de negocio verde porque la legislación será mucho más estricta y les obligará a usar menos carbono y que haya menos contaminación en el agua.

-¿En qué punto se encuentra la implantación de estos modelos de negocio verdes en España?

-Es cierto que España es de lo más avanzado que hay a nivel mundial en este campo porque está dentro de la comunidad europea donde está la PAC (Política Agrícola Común) y hay una política medioambiental muy estricta. Todavía hay mucho por hacer pero cada vez más empresas empiezan a plantearse implantar estos modelos de negocios responsables con el medio ambiente.

«Dentro de 10 años, las empresas que no respeten el medio ambiente estarán fuera del mercado»

-¿Cuáles son las previsiones en cuanto a la implantación de este tipo de empresas en el futuro?

-Creo que estos modelos se tienen que implantar sí o sí. Ya en 2020, las políticas de la PAC van a ser muy controladoras en la industria agroalimentaria, donde se utilizan muchos fitosanitarios como pesticidas y que generan contaminación. Esto ya se puede cambiar con la utilización de tecnología satelital, como los drones, y a través de la que se puede obtener más información de nuestros cultivos y no utilizar tantos recursos. Esto supondrá menos costes para el productor y menos contaminación para el medio ambiente. Un ejemplo más conocido de políticas para respetar el medio ambiente es el de los coches diésel que, debido a la contaminación que generan, tienen una tasa de matriculación más alta. Por eso creo que dentro de 10 años aquellas empresas que no sean respetuosas con el medio ambiente, estarán fuera del mercado porque los propios consumidores son los que demandarán productos que respeten el medio ambiente y la tendencia será a que la demanda sea cada vez mayor.

«A día de hoy hay más conciencia verde entre los consumidores que entre los productores»

-Para los ciudadanos, ¿qué supone que se implanten estos modelos de negocio verdes?

-Lo supone todo. Lo principal es que su calidad de vida se verá mejorada con respecto a la actual. Por ejemplo, hay estudios que estiman que si se sigue esta tendencia de contaminación del medio ambiente que hay en la actualidad, en 2050, 200 millones de personas tendrán una calidad de vida peor que la actual y no podrán acceder a los servicios de los que se dispone ahora.

-Entonces, ¿la implantación de estos negocios supone un beneficio para la gente?

-Sin duda. En la industria agroalimentaria, la implantación de estos modelos se encamina a la utilización de las 3 'R'; reciclar, respetar y reutilizar. Pero también se decantan por la utilización de la tecnología con la que, por ejemplo, se podría reducir entre un 30%y un 70% el uso de fertilizantes. Lo mismo ocurriría con el agua, algo que es muy importante ya que en la actualidad se usa mucha más agua de la que se necesita haciendo que haya cultivos sobrealimentados. Aparte de que es un problema por el desperdicio de agua y de energía que se produce, también lo es porque hace que, por ejemplo, los olivos sean más débiles ya que al obtener agua con facilidad, no desarrolla sus raíces y puede volcar con facilidad ante un temporal de viento. En cambio, a través de la utilización de la tecnología se puede saber cuáles son las necesidades de los cultivos en cada momento.

-¿Cree que hay suficiente concienciación de la importancia de implantar estos modelos de negocio?

-A día de hoy creo que hay más conciencia verde entre los consumidores que entre los productores. Dentro de 5 o 10 años la agricultura se tendrá que adaptar a estos modelos porque hay un dato muy ilustrativo de la situación que dice que en 200 días se han consumido todos los recursos que produce la Tierra en un año. El sistema debe ser eficiente y en muchos sistemas de cultivo no se puede llegar a esta situación sin la ayuda del hombre. Hay que destinar los esfuerzos a utilizar los menos recursos posibles.

-¿Cuál es la implicación de las administraciones públicas para ayudar a la implantación de estos modelos de negocio?

-Es cierto que en la actualidad existen muchas ayudas a la economía verde pero lo que está pidiendo la sociedad no es que haya más ayudas, sino que exista una mayor publicidad de estas. Hay que proteger los recursos naturales porque si no lo hacemos, dentro de unos años no podremos beber agua por ejemplo. En Europa ya hay algunas ciudades que no tienen agua potable. Algo parecido ha ocurrido recientemente en los pueblos de El Condado donde se quedaron sin suministro de agua potable durante un mes. Por suerte, no ha fue por mucho tiempo pero tenemos que pensar en lo que pasaría si en vez de no poder tener agua potable durante un mes, esto no fuese posible durante un año. El mundo es limitado y tenemos que cuidarlo porque un día, se acabará.