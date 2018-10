Multados por fumar a la entrada de las Urgencias del Ciudad de Jaén La Policía Local levanta dos actas de infracción «por causar molestias a pacientes y trabajadores» a dos personas que estaban fumando en el hall MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 26 octubre 2018, 14:47

Sancionados por fumar a la entrada del hospital de Jaén. La Policía Local de Jaén ha levantado dos actas de infracción en el hall de Urgencias, en el Hospital Ciudad de Jaén, por estar fumando tabaco, «causando las consecuentes molestias a pacientes y trabajadores». «Os recordamos que la Ley recoge la prohibición de tabaco en centros de trabajo e inmediaciones», señalan desde la Policía Local en su cuenta de Twitter.

No solo está prohibido fumar dentro del edificio hospitalario. La prohibición se aplica además a los «espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos». Por ende, también incumplen la norma antitabaco aquellos que salen a la puerta del hospital a fumar. Para hacerlo hay que salir del recinto, que incluye no solo el edificio si no todo el área hospitalaria. La multa, calificada de infracción de leve, va desde los 30 a los 600 euros.