75 mujeres se han visto obligadas a refugiarse en centros para víctimas de violencia de género en Jaén

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 23 de agosto 2025, 11:50 Comenta Compartir

Buscando un refugio. En el primer semestre del año un total de 75 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía en Jaén para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al mismo periodo de 2024.

Además, se ha acogido a 56 menores que acompañan a sus madres. De esta manera, entre enero y junio se ha atendido a 131 personas, que suponen el 10,7% del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Jaén, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 74 personas (48 mujeres y 26 menores); la casa de acogida ha albergado a 54 víctimas de violencia de género (25 mujeres y 29 hijas e hijos); y los pisos tutelados han estado ocupados por dos mujeres y un menor. En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado que servicio supone «un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos». A este respecto, ha señalado que «la violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas».

Loles López ha explicado que «el servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico».

López ha recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijas e hijos y, por ello, ha resaltado, «el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible».