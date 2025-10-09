Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración por el fallo en el cribado. J. JIMÉNEZ

Las mujeres de Jaén se plantan: concentración por los fallos en el cribado del cáncer de mama

Se han reunido a las puertas de la Delegación de la Junta en la capital para reclamar más recursos y profesionales para el diagnóstico

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:35

Comenta

«¡No son errores, son negligencias!» !Me dieron cita el día de mi funeral! ¡La sanidad pública se defiende!. Mujeres y hombres de Jaén han participado este jueves en una concentración frente a las puertas de la Delegación de la Junta de Andalucía en la capital ante los casos de fallo en el cribado de cáncer de mama, que según La Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam) ya superan la treintena.

Armadas con pancartas y carteles, se congregaron para mostrar la necesidad urgente de destinar más recursos para el diagnóstico y la contratación de más personal. Así se ha manifestado Gema Liébana, presidenta de Ajicam, quien ha aseverado que «no se tratan de casos aislados» y que una dimisión (en referencia a la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández) no soluciona nada».

Desde Ajicam exigen la contratación de más personal que agilice los trámites. «Se van a juntar los casos en los que ha fallado el cribado con los nuevos que se producen día a día. Necesitamos los máximos profesionales posibles, que al menos en Jaén sabemos de su gran trabajo, para que este problema se solucione», ha reclamado.

«No somos casos ni números, somos pacientes. Nos gustaría que el presidente de la Junta pensara en su madre, en su mujer o hijos si los tiene. El problema es para toda la sociedad, en los hombres también hay casos, y merecemos una sanidad digna que salve vidas», ha argumentado visiblemente emocionada.

Respecto a la posibilidad de que sigan apareciendo casos en Jaén, Liébana «está segura» de que seguirán apareciendo casos. «Hay mujeres que quieren permanecer en el anonimato, pero nosotras siempre le decimos que contar sus historias nos permite alzar la voz, que eso nos hace más fuertes y va a hacer que e solucione antes», ha concluido.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado llevará al Consistorio la voz de las mujeres que han sufrido «la cruel política» del cribado de cáncer de mama de la Junta de Moreno Bonilla y exige al PP «que frene la asfixia» a la sanidad pública que trae consigo situaciones como esta.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de la capital y concejala en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, afirma que las afectadas por esta situación, «que son muchas en Jaén», tienen que ser escuchadas por las instituciones y la sociedad. «El error sin precedentes de dejar sin cita a mujeres que tenían derecho a sus pruebas preventivas ha supuesto un daño irreparable para muchas de ellas en nuestra comunidad y también en Jaén».

