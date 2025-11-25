Las mujeres de Jaén lo dejan claro: 'Poco denuncian para la violencia que soportan'

Paciencia agotada. 'Poco denunciamos para la violencia que soportamos' es un lema que resume la situación de miles de mujeres en Jaén y en el ... resto de España que este 25-N han vuelto a unir sus voces para denunciar la violencia machista y sus diversos rostros. Con una concentración en la calle Roldán y Marín organizada por Feministas 8-M, se quiso visibilizar el rechazo de muchas y muchos jienenses a una de las mayores lacras que vive la sociedad española.

Con cifras vergonzosas que dejan 38 mujeres asesinadas y tres menores en lo que va de 2025, solo toca seguir luchando, como se ha gritó en el centro de la capital. El acto comenzó con una performance por parte de 'Totovías' que fueron tapando la boca a las y los presentes con sus propias bufandas para gritarles luego frases que tantas y tantas mujeres han tenido que escuchar. «Estás loca»; «Si no sabes ni cocinar»; «Calladita estás más guapa…». Tras recorrer varias veces el círculo que las rodeaba, las asistentes estallaron con el grito oficial: «Poco denunciamos para las violencias que soportamos».

Ampliar

Manifiesto

Tras ello, tomó la palabra la periodista Noelia Muñoz, que se encargó de leer el manifiesto de este 25-N en el que no se olvidó de las minorías, los menores, las que siguen teniendo miedo a denunciar; las que no tienen recursos y a las que les arrancaron la vida. «A pesar de los datos, el 72% de los varones españoles entre 12 y 21 años tiene entre sus preocupaciones principales la de que los acusen falsamente de violencia machista», denunció.

Muñoz dio paso al rap feminista reivindicativo con La Benjamina que cerró una concentración en la que se vuelve a dejar claro que el feminismo es el primer dique de contención del machismo.