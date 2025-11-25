Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Asistentes a la concentración con motivo del 25-N alrededor de las pancartas reivindicativas. Fotos: M. Millán
Feminismo

Las mujeres de Jaén lo dejan claro: 'Poco denuncian para la violencia que soportan'

Feministas 8-M organiza uno de los actos centrales con motivo del 25-N, Día para la Erradicación de la Violencia Machista

Manuela Millán

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Paciencia agotada. 'Poco denunciamos para la violencia que soportamos' es un lema que resume la situación de miles de mujeres en Jaén y en el ... resto de España que este 25-N han vuelto a unir sus voces para denunciar la violencia machista y sus diversos rostros. Con una concentración en la calle Roldán y Marín organizada por Feministas 8-M, se quiso visibilizar el rechazo de muchas y muchos jienenses a una de las mayores lacras que vive la sociedad española.

