Mujeres que corren solas

A mi hija le gusta el atletismo. Lo practica varios días a la semana como un ramillete de treinta chicas que comparten afición en su club. Ellas ven con naturalidad que saltar, correr o lanzar sea algo que simplemente se decide hacer, que te gusta y lo pones en práctica. La mayoría de chicos está muy pendientes de dar patadas a un balón, como se viene haciendo desde hace más o menos un siglo, sin embargo las mujeres han descubierto que correr se adapta muy bien a su físico y por primera vez han dejado los prejuicios en la casa y los han cambiado por unas zapatillas de deporte. Fantástico. Hasta que llega un malnacido y te hace retroceder hasta la caverna de los instintos más primarios y bajos. Se carga una chica que tan solo pretendía correr. Es inevitable pensar en la probabilidad que te puede alcanzar y al dolor se une la congoja. Qué miserable. Con su deplorable acción se pega un frenazo y vuelve a brillar el miedo, la indefensión que una mujer siente al hacer deporte sola. Malnacido.

Hace poco he rescatado de la memoria un ejemplo de mujer simpar, una adelantada que con sus acciones iba ganando centímetro a centímetro a los prejuicios excluyentes de su época. Annie Londonderry. Iba en bicicleta. Con un matiz importante, era mil ochocientos noventa y cuatro y durante quince meses se entregó a dar la vuelta al mundo pedaleando. Depravada y tarada era lo más bonito que le dedicaron los moralistas de la época, pero ella lo tenía claro y aparcó año y pico su familia, marido y tres hijos, se subió al sillín con unos ropajes incómodos y pedaleo a pedaleo logró su objetivo. Otro dato importante, Iba sola. París, Marsella, Egipto, la India, Jerusalén, Yemen. Con unos pantalones bombachos para no atrapar la tela en la rueda pedaleaba. Volvió como Willy Fogg (Phileas Fogg, la creación de Verne) y se embolsó cinco mil dólares de la época. Una fortuna. No obstante, el mérito es que siglo y pico después todavía alucinamos con la gesta. Una mujer libre haciendo deporte, eso sí, entre sus ropas llevaba un colt, por si acaso.

He recordado la gesta con dolor, al hilo de la tragedia que sufrió mi joven compañera de profesión, Laura, a manos de un salvaje al que los adjetivos descalificativos le quedan cortos, lo peor de un ser sobre la tierra. Laura corría y era feliz, como tantas mujeres. Ellas confiesan que siempre en un reducto apenas perceptible se piensa o se oye algo que no gusta, con aquel tipo que viene por la misma acera o aquel otro que parece avanzar detrás más rápido. La mujer que sale de la caverna y acecha el peligro en forma de bestia.

Seguimos teniendo un problema que no acabamos de resolver. Dicen que reside en la educación. Pudiera haber algo de razón, pero no toda. La justicia también debería aportar algo, las autoridades, los políticos con sus cavernarias iluminaciones tristemente de moda. Cuando parece que alcanzamos un nuevo estadio en la igualdad se nos presenta un diplodocus y tira el armazón cobrándose una vida. El pago es descomunal, como un sacrificio a unos dioses cruentos, cíclicos, sin hartazgo. Seguiremos pensando que tu muerte, Laura, no es vana, que como Annie las mujeres seguirán corriendo solas con tu recuerdo, con tu fuerza que servirá para que no piensen en sombras delante o detrás sino en alcanzar una meta. Es triste decir Feliz Navidad, pero es mi deseo. Qué pena.