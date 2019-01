Mujeres Opinión | La zaranda No esperábamos que un partido que aboveda su planteamiento en una visión de la mujer denostada, como de hace casi doscientos años, se alzase con poder decisorio en la derrota del sempiterno PSOE andaluz MANUEL MOLINA JAÉN Domingo, 20 enero 2019, 08:52

En realidad si me dejaran elegir yo hubiese preferido ser mujer. En mi entorno crecí rodeado de hermanas y madre a la vez que convivo con esposa e hija. Puedo decir, por tanto, que la mirada, el pensamiento, viven feminizados en mí de alguna manera. También reconozco que una mayoría de las grandes amistades, esas que se cuentan con los dedos de una mano son también femeninas y soy proclive a escuchar más a ellas que a ellos en las reuniones porque me siento más a gusto. Quiero explicar esta visión porque todo lo que ocurre a ellas me afecta y me reconozco muy sensible a sus adversidades.

No esperábamos que un partido que aboveda su planteamiento en una visión de la mujer denostada, como de hace casi doscientos años, se alzase con poder decisorio en la derrota del sempiterno PSOE andaluz. Nadie podía atisbar que la involución se gestaba en silencio, como nido de serpiente, aunque se vislumbraran algunos síntomas cebados por nacionalismos excluyentes, populismos salvapatrias e inaptitud y liderazgo incompetente de dirigentes políticos. En estas nos encontramos con un partido que entre sus cavernarios planteamientos deplora la dignidad de la mujer especialmente en el maltrato. Más preocupante que el propio partido son los cuatrocientos mil votos que ha recibido con estos principios y a sabiendas.

La situación ha demostrado la corriente extremista que recorre la vieja Europa insuflando populismos y partidos abracadabrantes. La manera de frenar su relevancia tal vez pase por la enmienda de la situación socioeconómica y de la unidad de los demócratas ante los defensores del extremismo. El parlamento andaluz fue un ejemplo de nuestra inmadurez democrática y falta de praxis en tales asuntos. El PSOE andaluz gobernó en coalición cuando el PP de Arenas obtuvo mayoría, es lícito -con independencia de que guste o no- así en esta ocasión dos partidos sumaron con el apoyo de uno extremo, la posibilidad de gobernar. ¿Cómo se hubiese quedado fuera de juego el excluyente tercer apoyo? Muy fácil en teoría, muy difícil en la práctica: con la abstención de alguno de los grupos de la oposición. Es el ejemplo de un país nórdico, de ejemplar democracia como Suecia, que ha permitido un gobierno socialdemócrata por parte de la derecha democrática para aislar a los ultras. Asistimos desde la imposibilidad a esa opción dados nuestros dirigentes.

Resulta imprescindible que la voz que defiende a las mujeres y sus logros no decaiga. La protesta ante el parlamento es lícita y democrática, lo que chirría es la apropiación partidista del hecho. Mientras que unos grupos de izquierda crean de su dominio esa defensa y no se sumen sin cortapisas los de la derecha, seguiremos teniendo un problema. Por encima del partidismo existen, como la ley, unos derechos y logros incuestionables de las mujeres que habrá que defender desde el mismo instante en que se perciba que se les arrebatan. No obstante, el camino se presenta difícil, como lo demuestra que una abogada que defiende a un ogro asesino de una mujer mantenga una relación con él hasta que también la mate. ¿Quién puede con las emociones? Cualquiera que se sienta demócrata -el sistema menos malo, recuérdenlo- debe estar en la defensa de las mujeres.