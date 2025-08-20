Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lugar aproximado donde ocurrió el accidente. IDEAL

Una mujer resulta herida tras volcar su coche en Torredonjimeno

Perdió el control del vehículo y salió de la vía, aunque no fue necesario trasladarla al hospital

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:03

Gran susto el vivido este miércoles en el municipio de Torredonjimeno, cuando un vehículo que circulaba por la Avenida de Jaén volcó en un aparatoso accidente. La conductora, una mujer de 46 años, resultó herida y fue atendida en el lugar de los hechos, aunque por suerte no tuvo que ser trasladada.

El vuelco se produjo a las 17:55, según confirma a este medio el Servicio de emergencias 112. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron sanitarios, que atendieron a la conductora en el momento, y agentes de la Policía Local, que desviaron el tráfico por carriles laterales hasta que el vehículo pudo ser retirado, momento en el que se recuperó la normal circulación.

