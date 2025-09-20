Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manuel Salazar, en su despacho de la sede de UGT. E. L.

Manuel Salazar

Secretario general de UGT Jaén
«Cada muerte en el trabajo lo siento como un puñal»

Tras dos décadas al frente de UGT, Manuel Salazar se despide y hace balance de cómo ha cambiado Jaén estos años

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:13

Un aprendizaje «vital impresionante». Así valora Manuel Salazar sus veinte años como secretario general de UGT en Jaén, donde ha crecido y ha sido «una ... experiencia en lo personal muy enriquecedora». Se marcha, no del todo, tras conocer a gente de todos los ámbitos en la lucha por los derechos de los y las trabajadores. Una mujer ocupará su puesto, lo cual le llena de «orgullo». El 25 de septiembre es su adiós, aunque seguirá cerca, pues el «gusanillo sindical» no se pierde nunca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor del homicidio de un hombre en Lopera
  2. 2

    Trump recupera la figura del censor
  3. 3 La Plataforma de regidores de Jaén alerta de la situación crítica de las urgencias del hospital Alto Guadalquivir
  4. 4 La Cámara de Comercio de Andújar analiza las potencialidades y retos de la provincia
  5. 5 Arde el autobús de un equipo de fútbol de Málaga que jugaba en Jaén
  6. 6 Obras de «calado» en el antiguo colegio Muñoz Garnica para darle un uso social
  7. 7 La plaza Cervantes de Jaén ya luce el monumento al cofrade
  8. 8 Detienen al presunto autor del homicidio de un hombre en Lopera
  9. 9 Bedmar suma un nuevo recurso turístico con la puesta en servicio de una vía ferrata
  10. 10 La Feria de San Lucas 2025 contará con 30.000 metros cuadrados adicionales de aparcamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Cada muerte en el trabajo lo siento como un puñal»

«Cada muerte en el trabajo lo siento como un puñal»