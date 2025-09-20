Un aprendizaje «vital impresionante». Así valora Manuel Salazar sus veinte años como secretario general de UGT en Jaén, donde ha crecido y ha sido «una ... experiencia en lo personal muy enriquecedora». Se marcha, no del todo, tras conocer a gente de todos los ámbitos en la lucha por los derechos de los y las trabajadores. Una mujer ocupará su puesto, lo cual le llena de «orgullo». El 25 de septiembre es su adiós, aunque seguirá cerca, pues el «gusanillo sindical» no se pierde nunca.

–¿Cree que estamos mejor o peor que hace 20 años?

–Estamos sustancialmente mejor. En Jaén tenemos el sempiterno problema del ferrocarril, pero hemos vivido un salto cualitativo con la autovía de Úbeda y más infraestructuras. Los convenios, las subidas salariales y las condiciones han mejorado mucho.

–Una «espinita» con la que se marcha, ¿qué ha quedado pendiente por hacer?

–La siniestralidad laboral. Para mí siempre ha sido como clavar un puñal cada vez que muere una persona en el trabajo, se me revuelve el cuerpo, y el 2024 fue un año fatal, con 19 muertes; este año va ya por 7. Me da una tristeza tremenda sobre todo cuando son por caídas de altura o aplastamientos, pero si es que así se mataban los egipcios haciendo las pirámides. Son cosas muy fáciles de prever y sencillas de evitar. Si vas a subir más de un metro, que te pongan un arnés, o que instalen sistemas antivuelco en las máquinas. Esto demuestra que no ha habido una planificación de trabajo, lo cual hace que termine por costarle la vida a alguien.

–¿Qué hace falta?

–Tenemos problemas con el número de efectivos disponibles de inspección de trabajo. Además, hace falta un delegado sectorial para cubrir estos ámbitos donde los trabajadores no tienen un delegado de prevención, así que les pueda dar información y permitir que se cumpla la ley. Se requeriría también reforzar las campañas, que sean como los de la DGT con los accidentes de tráfico. Además de una fiscalía especializada.

–El mercado laboral jienense está marcado por el ritmo del olivar, ¿puede cambiarse esta tendencia?

–Es complicado cambiar de modelo productivo basado en el sector primario como es Jaén, aunque la industria ha tenido un desarrollo importante en estos 20 años. Las campañas vienen y generan picos contratación importantes, eso sí, es un empleo muy precario, con poco valor añadido, baja cualificación y, evidentemente, bajos salarios. Desde la UGT hemos abogado por el empleo industrial de base tecnológica, más estable, de mayor calidad y con mejor negociación colectiva. El eje Martos, Alcaudete y Alcalá la Real funciona con la automoción y el plástico. Ahora, Linares también recupera espacio industrial con Santana.

–La desigualdad en el paro es un hecho, donde la mujer sale peor parada, ¿cómo se puede mejorar?

–Sin duda, el paro en la provincia de Jaén tiene nombre mujer, pues de cada tres, dos son mujeres, y nos situamos del 66% hacia arriba. Los empleos precarios están muy feminizados y se nota.

–¿Ha servido la reforma laboral?

–Ha venido a estabilizar la contratación temporal. El contrato fijo discontinuo se está implantando y da cierta garantía de continuidad en el proceso vital para hacer una planificación familiar y de conciliación. Por ello, Jaén ha sido de las más beneficiadas tras la aplicación de la reforma.

–Sin embargo, la calidad de vida no termina de mejorar.

–El fenómeno de los trabajadores pobres es un hecho. Por eso hemos valorado mucho la subida del SMI, pues había convenios con salarios muy bajos que ahora se han incrementado. Evidentemente, con estos salarios y según el precio vivienda, el proyecto vida de los jóvenes es muy complicado y venimos reclamando desde UGT que el parámetro de la vivienda se tendrá que incluir en la negociación colectiva. En hostelería de Baleares, por ejemplo, donde muchos jienenses emigran para trabajar en los hoteles, el convenio puede ser de los mejores y un camarero puede ganar 1.800 euros, pero de qué sirve si una habitación le cuesta 1.300 euros. La vivienda es el sumidero que se está llevando por delante todas las ventajas que sacamos de la negociación colectiva y, por mucho que mejoremos los sueldos, sin un bien tan básico como la vivienda, los trabajadores seguirán siendo pobres.

–Los jóvenes son quienes lo tienen más difícil, ¿no?

–Es importante el papel de la educación y de la Universidad de Jaén, que se posiciona como de las mejores de Andalucía con un ranking de calidad importante. Tenemos una línea de egresados muy sólida y eso hace que muchas empresas se afiancen a nuestro territorio, y necesitan gente de la zona para ello. Cetedex creará sinergias para que se instalen empresas en Jaén, y los convenios con la UJA permitirán que muchos titulados se queden. Tal como ocurre con Valeo y los ingenieros formados aquí.

–La reducción de la jornada laboral se ha quedado fuera, ¿cómo le sentó la noticia?

–Es una vergüenza nacional que tres partidos políticos hayan impedido siquiera que se debata. Al menos valorar hablarlo, sobre todo cuando la mayor parte de la ciudadanía estamos de acuerdo. Después de más de 40 años sin mover las jornadas laborales, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. En Europa ya funcionan con 35 horas y hasta jornadas de cuatro días y se ha demostrado que la productividad se mantiene, incluso se incrementa. Hay una cerrazón por parte de los grupos de la derecha y extrema derecha que no se entiende. Pero conforme se acerquen los procesos electorales y los partidos se pongan nerviosos, veremos qué pasa. Desde UGT no vamos a cejar en el empeño, así que volverá al Parlamento y, en tanto, nosotros seguiremos con las movilizaciones y poniendo presión para que esto vuelva, se debata y se vote.

–Pilar Gil es la candidata a sustituirle, la primera mujer al frente de UGT, ¿qué le aconseja?

–Ella viene muy apoyada. Creo que dejo la organización en lo orgánico mejor de lo que me la encontré. En 20 años hemos mantenido el ser el mejor sindicato de la provincia de Jaén por el número de delegados elegidos y la representación porcentual. Siempre digo que, lo que funciona, hay que mantenerlo. Eso sí, ella introducirá su impronta personal, aunque hay tres patas como son la representación, la filiación y la negociación colectiva que no pueden obviarse. Creo que tenemos unas bases sólidas con un trabajo bien hecho y que se seguirá haciendo sí o sí.