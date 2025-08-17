Muere un vecino de Alcalá la Real en un incendio de una fábrica de aceite en Granada El fuego se originó pasadas las dos de la mañana y los alertantes aseguraban que había personas en el interior

Camilo Álvarez Granada Domingo, 17 de agosto 2025, 12:55 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

Dos personas han fallecido tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada. Un de ellos, un hombre de 55 años y natural de Alcalá la Real.

El servicio de emergencias recibió más de una veintena de avisos pasadas las dos de la madrugada de este domingo ante la gran cantidad de humo que salía de las instalaciones de Aceites y Orujera Sierra Sur, una fábrica de aceite en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad pinera. De inmediato se movilizó a Bomberos de Granada, Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Local y a la Policía Autonómica. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el incendio se desata a las 02.15 horas de la madrugada. A pocos metros, se celebraba a esa hora el Festival de Flamenco de Pinos Puente, que se encontraba en plenas fiestas patronales.

Ver 13 fotos Ariel C. Rojas

A su llegada a la nave, los testigos señalaban a los servicios de emergencia que había dos personas en el interior de la fábrica atrapadas, al parecer dos trabajadores de la misma, a los que no conseguían localizar. Tras las labores de extinción, los servicios que intervinieron confirmaron que esas dos personas habían sido halladas fallecidas en el interior.

Los dos fallecidos, ambos trabajadores de la empresa, son dos varones. Uno de ellos, de 43 años, es vecino de Pinos Puente, mientras que el segundo, de 55 años, procedía de Alcalá la Real. Los cuerpos sin vida han sido hallados por los Bomberos en las labores de extinción que se han extendido durante toda la noche.

Actuación de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local en el incendio. A. C. Rojas

La cercanía de la fábrica al recinto en el que se celebra la feria hizo que la Guardia Civil montara un perímetro de seguridad y evacuara de forma preventiva el festival de flamenco.

Los Bomberos han señalado que se había derrumbado parte de la nave en llamas. Una vez apagado el fuego a primera hora de la mañana de este domingo, Bomberos de Granada señalaba que seguían existiendo muchos puntos calientes en el edificio. El incendio se daba por extinguido a las 06.15 horas de la mañana, según apuntan fuentes de la Guardia Civil. A las 07.00 horas se habían localizado ya sin vida a los dos trabajadores.

El incendio comenzó a las 2.10 de la madrugada y no pudo ser controlado hasta las 6.15 horas

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La investigación del siniestro, que ha resultado mortal, recae en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, así como en los TEDAX-NRBQ, que se encargarán de determinar las posibles causas del incendio, que parece que se podría haber originado en el techo de la nave.