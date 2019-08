«Estamos que no nos lo creemos» El fallecido, Francisco O., con compañeros de la Asociación Jacobea de Jaén hace unos meses en una ruta. / ASOCIACIÓN JACOBEA DE JAÉN El fallecimiento del maestro de Jabalquinto mientras realizaba el Camino de Santiago ha sorprendido a sus compañeros de la Asociación Jacobea de Jaén VANESSA SÁNCHEZ Granada Miércoles, 7 agosto 2019, 16:45

«Hablé con él ayer y se encontraba bien, me explicó que había ido al hospital por un problema con la ciática hacía dos días, pero estaba bien», relata a IDEAL, Jacinto Fuentes, miembro de la Asociación Jacobea de Jaén y expresa su estupor ante la triste noticia: «Estamos que no nos lo creemos, Francisco era un peregrino con mucha experiencia, sano: no fumaba, no bebía y le encantaba andar». Sin embargo, su corazón no ha podido superar la sexta jornada del Camino de Santiago que había realizado en diversas ocasiones por distintas rutas y ha fallecido a los 42 años de edad.

Jacinto Fuentes, miembro del de la Asociación Jacobea de Jaén, se muestra consternado por el trágico suceso. Él va a emprender el viaje en pocos días con otro grupo de jienenses y señala que justo ayer había hablado con Francisco O. El fallecido, natural de Baños de la Encina era maestro en un colegio de Jabalquinto y padre de una niña. Llamó a Jacinto para advertirle de la dureza de la etapa que acababa de concluir. Durmió en Torres del Río, hoy tendría que haber llegado a Nájera desde Logroño. «Me dijo que procurase salir muy temprano para aprovechar las temperaturas más bajas porque las cuestas se hacían duras», comenta Jacinto. Pero pasado las inmediaciones de Sotes, se ha encontrado mal. En la asociación piensan que «ha sufrido un infarto».

En años anteriores, Francisco O. había conseguido terminar el camino portugués desde Tui, el camino inglés desde Ferrol, el primitivo desde Oviedo: «Era un peregrino experto y solía prepararse durante todo el año», explica Jacinto.

El peregrino fallecido había sufrido un problema de salud en los últimos días y publicó en Facebook que había ido a un hospital. Sin embargo, cuando Jacinto se interesó por él, Francisco le explicó que había sido «algo relacionado con la ciática» y «que le habían dado una medicación que le tenía como nuevo».

Pese al buen estado de salud de Francisco, que comenta Jacinto, señala que el maestro de Jabalquinto había tenido problemas del corazón con anterioridad y que tenía cinco estent que son unas mallas que se utilizan para abrir arterias, venas y otros conductos. Una dolencia por la que «podría haberse jubilado, pero era una docente muy bien preparado al que le encantaba su trabajo, prefirió continuar trabajando después de la operación». Jacinto que padecía el mismo problema, se sometió al mismo tipo de operación hace años y también cuenta con varios implantes similares por lo que solía hablar casi a diario con él y le describe como un hombre muy amante de su pueblo natal, Baños de la Encina. También era un gran aficionado al fútbol: muy seguidor del Real Madrid y del Real Jaén.

Francisco O. inició el Camino de Santiago hace seis días. Fue desde Saint Jean de Pied de Port hasta Roncesvalles. Era el inicio de un viaje hacia Santiago de Compostela que tendría que haber terminado en 2021, año Xacobeo. Su intención era hacerlo por tramos en tres veranos. Francisco O. tendría que haber llegado a Burgos en este viaje, pero no lo ha logrado. En la etapa hacia Nájera, pasado Sotes, su corazón no le ha podido acompañar en el camino que tanto le gustaba recorrer.