Muere un motorista tras colisionar con un camión en un polígono de Martos

Sábado, 13 de septiembre 2025

Un motorista de 33 años perdió la vida en un accidente de tráfico registrado este sábado en la localidad de Martos, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 atendió a las 7.49 horas una llamada de socorro que alertaba de la colisión de un camión y una moto en la calle Bailén, en el Polígono Industrial Cañada de la Fuente, en la que indicaba que el motorista estaba inconsciente en el suelo. La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó un equipo médico que nada pudo hacer por su vida.