Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sucesos

Muere un motorista tras colisionar con un camión en un polígono de Martos

El teléfono 112 atendió a las 7.49 horas una llamada de socorro que alertaba del accidente que ha causado el fallecimiento de un joven de 33 años

C. C.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:54

Un motorista de 33 años perdió la vida en un accidente de tráfico registrado este sábado en la localidad de Martos, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 atendió a las 7.49 horas una llamada de socorro que alertaba de la colisión de un camión y una moto en la calle Bailén, en el Polígono Industrial Cañada de la Fuente, en la que indicaba que el motorista estaba inconsciente en el suelo. La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó un equipo médico que nada pudo hacer por su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gente se rebela en las calles contra el proyecto de la planta de biogás en Andújar
  2. 2 El Parador de Úbeda cuenta ya con un Punto Violeta
  3. 3 PSOE-A denuncia «una doble traición de Moreno Bonilla en una semana a Andalucía»
  4. 4 Arreglo definitivo de la sede de la Plataforma de Jubilados de Jaén
  5. 5 Adjudicada las obras para la adecuación de Los Cañones que estarán en primavera
  6. 6

    Multitud de aficionados en Córdoba muestran ganas de ver al fin a su equipo
  7. 7 Bailén recibe frecuentes visitas del lince ibérico en su término municipal
  8. 8 El Parador de Úbeda cuenta ya con un Punto Violeta
  9. 9 Carreño no puede con Rune
  10. 10 Jaén Paraíso Interior FS busca su primer triunfo liguero ante Movistar Inter

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un motorista tras colisionar con un camión en un polígono de Martos

Muere un motorista tras colisionar con un camión en un polígono de Martos