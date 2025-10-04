Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén

La víctima, de 52 años, perdió al parecer el control y colisionó con un elemento del mobiliario urbano de la vía

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:51

Un hombre ha fallecido esta tarde, sobre las 20.30 horas, en un accidente en la Carretera de Circunvalación de Jaén. La víctima, de 52 años, circulaba en una motocicleta, que al parecer perdió el control y colisionó con un elemento del mobiliario urbano de la vía. Se movilizó a profesionales sanitarios y policías pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

