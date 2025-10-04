Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén La víctima, de 52 años, perdió al parecer el control y colisionó con un elemento del mobiliario urbano de la vía

Un hombre ha fallecido esta tarde, sobre las 20.30 horas, en un accidente en la Carretera de Circunvalación de Jaén. La víctima, de 52 años, circulaba en una motocicleta, que al parecer perdió el control y colisionó con un elemento del mobiliario urbano de la vía. Se movilizó a profesionales sanitarios y policías pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

