Movilizados todos los policías de Jaén para la Magna La Junta de Seguridad detalla el dispositivo del próximo sábado que tendrá refuerzo de limpieza

Manuela Millán Jaén Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Listos para el gran acontecimiento. El salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén ha acogido la última reunión de la Junta Local de Seguridad previa a la celebración este sábado de la procesión Magna que prevé acoger en la ciudad a miles de visitantes. Una cita que va a suponer todo un reto «logístico y organizativo para el que el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial».

Así lo ha explicado el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que ha detallado que «en la reunión han contado con la participación de todas las instituciones involucradas en el dispositivo».

Seguridad

La Junta Local de Seguridad ha concertado el despliegue de la plantilla completa de la Policía Local para velar por la seguridad de todo el público que se acerque a verla. En total, los 120 agentes con los que cuenta este cuerpo estarán desplegados por los diferentes barrios de la ciudad con cometidos especialmente referidos a la seguridad ciudadana y al control de tráfico. Todo el dispositivo estará controlado y supervisado desde el punto de control ubicado en la Jefatura de Policía Local.

Además, más de 50 voluntarios de Protección Civil reforzarán este dispositivo de seguridad y de apoyo a la coordinación de la circulación por la ciudad.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos contará con dos dotaciones ubicadas en Puerta Barrera y en la Plaza de San Francisco dotadas cada una de ellas de una bomba urbana ligera y un total de ocho efectivos disponibles.

Servicio de limpieza

A partir de hoy, 29 de septiembre, los recursos de limpieza se centrarán en las zonas del recorrido, lo que puede provocar más molestias de las habituales en el tráfico.

Servicio de basura

El sábado, 4 de octubre, por la noche se retrasará el inicio del servicio 30 minutos con el fin de no interferir, en exceso, con la recogida, retorno de los tronos y vuelta a la normalidad.

Un día antes, el 3 de octubre, se instalarán los contenedores del centro y casco histórico aunque se vaciarán las madrugadas de los días 4 y 5 de octubre, permanecerán instalados desde la tarde 3 hasta la madrugada del 5 de octubre.

Asimismo, se ruega a los comercios no depositar el cartón en el exterior de sus negocios y, especialmente, se pide a la ciudadanía que durante los próximos días se evite depositar enseres, muebles y demás basura voluminosa junto a los contenedores. Se ruega hacer especial uso del Punto Limpio (ubicación fija y móvil).