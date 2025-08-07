Manuela Millán Jueves, 7 de agosto 2025, 20:10 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

El Infoca, al «límite» según el PSOE. El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, denuncia la «negligente gestión» que la Junta de Andalucía está efectuando con el Infoca con «la peor gestión en los últimos 20 años». «La Junta de Andalucía inició la campaña de incendios en junio al borde del colapso con falta de recursos, personal y medios para los profesionales, en pie de guerra», resume.

Así, Latorre señala que el PSOE lleva tiempo denunciando que esta campaña «es un auténtico caos y un despropósito», con ejemplos como «los puestos de vigilancia cerrados, retenes de personal recortados, falta de equipos de protección adecuados, vehículos no operativos o fuera de servicio, fallos graves en las comunicaciones y retenes sin el mínimo de componentes para poder intervenir en un incendio». «Moreno Bonilla quiere que arda Andalucía. Si consigue que pase el verano con menos medios y personal será la excusa para proponer la privatización del servicio» ha reprochado Latorre.

Soluciones

Por todo ello, Latorre ha exigido un plan de seguridad laboral para la nueva Agencia de Emergencias, la incorporación de la totalidad de la plantilla de eventuales, EPIS de última generación para todos los efectivos, la retirada inmediata de las furgonetas que no garanticen la seguridad de los profesionales, mejoras de las condiciones de seguridad de las torres de vigilancia y la recuperación del complemento de antigüedad para toda la plantilla.

«Moreno Bonilla está sobrepasado. Se le agolpan los problemas en educación, sanidad, dependencia y ahora con el Infoca» sentencia el socialista.