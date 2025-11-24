Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcha con motivo del 25-N, en 2024, organizada por Feministas 8-M. J. JIMÉNEZ
Feminismo

El morado vuelve a las calles para decir 'basta ya' a la violencia machista

La capital acoge dos actos principales en los que se recordará a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas con motivo del 25-N

Manuela Millán

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Un año más, la capital se deja impregnar por el color morado para recordar, protestar y reivindicar a las mujeres víctimas de violencia de género ... y a sus hijos e hijas. Cifras de la vergüenza que dejan en España, desde 2013 a 2025, a 65 menores por violencia vicaria, tres en este último año, según datos oficiales. Junto a ellos, el número de mujeres asesinadas asciende a 38 en 2025 y a 1.333 desde 2003.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La pérdida de un referente
  2. 2 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  3. 3 Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España
  4. 4 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  5. 5 Sensatez
  6. 6 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  7. 7

    Sako obra el milagro en el descuento
  8. 8 Juan Fernández pide no entrar en prisión hasta resolverse el indulto
  9. 9 Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»
  10. 10 Sardinas, chorizo y migas: la romería de Santa Catalina llena el cerro de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El morado vuelve a las calles para decir 'basta ya' a la violencia machista

El morado vuelve a las calles para decir &#039;basta ya&#039; a la violencia machista