El morado vuelve a las calles para decir 'basta ya' a la violencia machista
La capital acoge dos actos principales en los que se recordará a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas con motivo del 25-N
Manuela Millán
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:07
Un año más, la capital se deja impregnar por el color morado para recordar, protestar y reivindicar a las mujeres víctimas de violencia de género ... y a sus hijos e hijas. Cifras de la vergüenza que dejan en España, desde 2013 a 2025, a 65 menores por violencia vicaria, tres en este último año, según datos oficiales. Junto a ellos, el número de mujeres asesinadas asciende a 38 en 2025 y a 1.333 desde 2003.
Para decir basta ya y para dejar claro que esta lacra se deba combatir cada día y desde todos los espacios, se han organizado numerosos actos en el caso de la capital. El primero, y uno de los centrales, es el promovido por Feministas 8-M Jaén, bajo el lema 'Poco denunciamos para las violencias que soportamos'. A las 19:00 horas está convocada la ciudadanía en Roldán y Marín donde se leerá un manifiesto por parte de la periodista Noelia Muñoz. También se representará una perfomance dirigida por 'Totovías' y un homenaje a las mujeres palestinas. El acto terminará con un rap feminista reivindicativo con La Benjamina. Además, a lo largo de la mañana de este martes el colectivo ha preparado «una sorpresa».
El otro acto principal de la jornada es el que organiza la Comisión de Igualdad y Contra la Violencia de Género. Será a las 18:00 horas en la plaza de las Batallas, donde cada 25-N se lee el nombre de las mujeres asesinadas y sus hijos y se celebra un acto solemne de respeto y reivindicación.
Otras acciones
Junto a estas actividades, cada administración celebrará su propio acto en repulsa a la violencia machista. En el caso del Ayuntamiento de la capital será presidido por el alcald, Julio Millán, acompañado de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Jaén, a las 9:00 horas en la plaza de Santa María.
También harán lo propio la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de las Batallas a las 10:00; y la Junta de Andalucía una hora más tarde, a las 11:00 horas, en la Delegación del Gobierno (Paseo de la Estación). Por su parte, la Diputación ha convocado a las instituciones a las 12:00 en la plaza de San Francisco. Cerrarán estos actos la convocatoria de la Universidad de Jaén, a las 13:00 horas, en la puerta del Edificio Rectorado (B1) del Campus Las Lagunillas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión