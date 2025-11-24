El morado vuelve a las calles para decir 'basta ya' a la violencia machista

Un año más, la capital se deja impregnar por el color morado para recordar, protestar y reivindicar a las mujeres víctimas de violencia de género ... y a sus hijos e hijas. Cifras de la vergüenza que dejan en España, desde 2013 a 2025, a 65 menores por violencia vicaria, tres en este último año, según datos oficiales. Junto a ellos, el número de mujeres asesinadas asciende a 38 en 2025 y a 1.333 desde 2003.

Para decir basta ya y para dejar claro que esta lacra se deba combatir cada día y desde todos los espacios, se han organizado numerosos actos en el caso de la capital. El primero, y uno de los centrales, es el promovido por Feministas 8-M Jaén, bajo el lema 'Poco denunciamos para las violencias que soportamos'. A las 19:00 horas está convocada la ciudadanía en Roldán y Marín donde se leerá un manifiesto por parte de la periodista Noelia Muñoz. También se representará una perfomance dirigida por 'Totovías' y un homenaje a las mujeres palestinas. El acto terminará con un rap feminista reivindicativo con La Benjamina. Además, a lo largo de la mañana de este martes el colectivo ha preparado «una sorpresa».

El otro acto principal de la jornada es el que organiza la Comisión de Igualdad y Contra la Violencia de Género. Será a las 18:00 horas en la plaza de las Batallas, donde cada 25-N se lee el nombre de las mujeres asesinadas y sus hijos y se celebra un acto solemne de respeto y reivindicación.

Otras acciones

Junto a estas actividades, cada administración celebrará su propio acto en repulsa a la violencia machista. En el caso del Ayuntamiento de la capital será presidido por el alcald, Julio Millán, acompañado de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Jaén, a las 9:00 horas en la plaza de Santa María.

También harán lo propio la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de las Batallas a las 10:00; y la Junta de Andalucía una hora más tarde, a las 11:00 horas, en la Delegación del Gobierno (Paseo de la Estación). Por su parte, la Diputación ha convocado a las instituciones a las 12:00 en la plaza de San Francisco. Cerrarán estos actos la convocatoria de la Universidad de Jaén, a las 13:00 horas, en la puerta del Edificio Rectorado (B1) del Campus Las Lagunillas.