Montajes, atascos y avisos de cortes de tráfico en Jaén: menos de 48 horas para la Magna La ciudad se prepara para recibir a los miles de visitantes que llegarán para la procesión del sábado

Enara López de la Peña Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 13:43 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

No quedan ni dos días y el movimiento en la ciudad es más que notorio. El Rosario Magno o la procesión Magna ya está afectando al tráfico de Jaén. Desde primera hora de la mañana en la calle Virgen de la Cabeza, donde se reunirán las 20 imágenes para el inicio de la procesión el sábado, han comenzado con el montaje del escenario para la celebración de la misa y el rezo de Ángelus que tendrá lugar a las 12:00 horas.

Los vehículos se han visto afectados y han causado numerosos atascos en la avenida de Madrid, a los que se ha sumado el habitual flujo de coches que suele circular a esa hora. Una pequeña muestra de lo que el sábado está por venir.

Más arriba, en la plaza de Santa María, también estaban los operarios del Ayuntamiento con las tareas para que el sitio cumpla con el propósito del sábado, en el que también se dispondrán sillas y que están totalmente vendidas.

Y es que serán 20 las imágenes, a los que se suman los más de 50 personas que acompañan a cada paso, además de la agrupación musical y miembros de las juntas de gobierno, los que recorran la ciudad. Un desfile de más de mil personas que subirá desde la calle Virgen de la Cabeza hasta la Catedral y, después, regresar a sus templos.

En las zonas de estacionamiento habitual, alejadas de la avenida de Madrid, se muestran los carteles en los que se prohíbe aparcar incluso antes del día 4 de octubre, desde hoy, jueves, día 2. La razón es que habrá actividades en los propios templos acogedores, desde la Basílica Menor de San Ildefonso, a las parroquias de Cristo Rey, Belén y San Roque, la iglesia de La Merced o la de San Bartolomé, entre otros.

De hecho, se recomienda limitar el uso del vehículo y se pide a los ciudadanos que abogen por el uso del transporte público, que también cambiará ubicación de paradas.

Así, el sábado, se anulan las paradas de taxi de la plaza San Francisco y la plaza de la Libertad. El autobús urbano funcionará con normalidad hasta las 15:30 horas, con cortes puntuales según el traslado de las cofradías.