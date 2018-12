Moisés y sus «eternos» dos años de espera para una intervención Moisés Moral. / IDEAL Una relativamente fácil operación de escara que no llega ha empeorado sustancialmente su calidad de vida, y este joven discapacitado afirma estar «desesperado» LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 20 diciembre 2018, 00:39

A Moisés Moral hace tiempo que se le agotó la paciencia. Tiene 27 años, pero lleva dos hundido psicológicamente. El motivo: una operación esencial para su calidad de vida que no llega. El joven de Torredelcampo denuncia retrasos injustificados y errores sanitarios, algo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha desmentido, asegurando que ha sido atendido correctamente en todo momento.

Los problemas de Moisés Moral comenzaron cuando se le formó una escara, una lesión en la piel como consecuencia del prolongado tiempo que pasa en la silla de ruedas por su discapacidad física. La solución pasa por operarle en Cirugía Plástica, algo que no se realiza en los hospitales jienenses, por lo que fue derivado a Granada. Pasaron los meses y denunció que le estuvieron «dando vueltas» y la solución no llegó. Además, debido a la tardanza de esta operación de la escara, se le produjo la rotura de la uretra. Por tanto, el joven espera una operación en la que se le solucionen ambos problemas.

Hospital de Toledo

Tras creer que en Granada no sería operado, su batalla se concentró entonces en lograr un traslado al Hospital Nacional de Parapléjicos, situado en Toledo. Finalmente logró que su caso fuese enviado allí -al ser otra comunidad autónoma requiere bastante papeleo-, y recibió la noticia por parte del doctor de que sería operado el 19 de noviembre del presente año. «Era muy tarde, pero como era directamente para la operación, me conformé. Cuando llamé posteriormente para preguntar me dijeron que no, que la cita era para una consulta, no para una operación. Me encontré además con que tenían lista de espera y ni siquiera me habían metido en ella», relata.

Según Moisés, la documentación estaba en regla y solo hacía falta que desde Andalucía hicieran los trámites para la operación en Toledo. «Mi sorpresa fue que ese día no había ni operación, ni trámites hechos. El día 20 me presenté en Jaén para volver a tramitar el tema y me dijeron que tenían aún que enviar la documentación a Sevilla, que son los que dan el permiso, que no estaba claro que me lo fuesen a dar. Es inadmisible que se cometan tantos errores», lamenta.

Además de la escara, Moisés Moral sufrió una rotura de uretra. Al aparecer la escara le colocaron una sonda, y al cambiarla una de las veces se la perforaron. Además, con el objetivo de que no se le mojase de orina la escara -lo que podría causar una infección- le dieron una solución provisional: una talla suprapúbica, que consiste en una sonda que debía proteger la lesión. «El problema es que se me está mojando el pasillo que se ha creado entre la uretra y la escara y el 90% de la orina cae ahí, así que el problema no se ha solucionado y mi calidad de vida ha empeorado. Me pusieron la talla suprapúbica y estoy muriéndome de dolor para nada», señalaba el joven cuando denunció hace un año su situación.

A día de hoy sigue con la talla suprapúbica, que empeora su calidad de vida y que no le pueden quitar hasta que no sea operado. «Me siento cada día peor, porque sigo sin poder buscar empleo, sin poder estudiar, sin hacer nada. Esta espera es la peor frustración, estoy desesperado, sin saber dónde ir ya, porque nadie me hace caso», lamenta.

Sí dieron la autorización

Por su parte, desde el SAS inciden en que en febrero de 2018 fue atendido personalmente por la dirección médica «y se le derivó a Granada y Córdoba, lo que él pedía». En Granada, estuvo en noviembre de 2016 en Cirugía Plástica del Hospital Virgen de las Nieves, así como en marzo y julio de este año, por lo que «ha seguido la secuencia médica según los criterios médicos de los profesionales», explican.

En referencia al Hospital Toledo, desde el SAS agregaron que en febrero se le derivó y en julio se le cerró la primera cita. «En noviembre de este año, tras solicitar un informe clínico del paciente, se solicitó autorización para una posible intervención quirúrgica allí. Hace un mes se hizo y la autorización por parte del SAS se dio el 26 de noviembre. A partir de ahí desconocemos el criterio médico para esta posible intervención porque el hospital no pertenece al Sistema Andaluz de Salud», indican las fuentes sanitarias, que aseguran que Moisés Moral ha sido atendido en todo momento de forma adecuada.