La moda y la creatividad pisan fuerte con Pasarela Jaén El acto, los días 26 y 27 de septiembre, contará con la participación de entre seis y siete comercios y diseñadores locales cada jornada

Lunes, 22 de septiembre 2025

La moda y la creatividad pisan con fuerza la capital jienense con la XXXV edición de Pasarela Jaén, que se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre en la calle Roldán y Marín, y que está patrocinado por el Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Promoción Económica y Comercio.

La concejala de Promoción Económica y Comercio, Isabel Cano Caballero, ha destacado el apoyo continuado del Ayuntamiento al comercio local «reafirmando su compromiso con este sector estratégico y con la dinamización económica de la ciudad; en este caso, con el patrocinio de este evento, que está organizado por Comercio Jaén y el Centro Comercial Abierto Las Palmeras, que cumple 35 años de trayectoria y que es uno de los principales escaparates de la moda en la ciudad».

La edil ha remarcado que Pasarela Jaén «es una plataforma consolidada que, durante más de tres décadas, ha puesto a Jaén en el centro de la moda y la creatividad» y que «con esta edición, que tendrá una puesta en escena espectacular, queremos seguir potenciando a nuestros comerciantes y darles visibilidad en una cita que atrae a miles de personas, tanto de la capital como de fuera de Jaén», ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Comercio Jaén, Bruno García, ha destacado la importancia de la iniciativa como motor económico para el comercio local. «Pasarela Jaén no solo es una pasarela de moda, sino también una herramienta clave para la dinamización del comercio, mostrando las colecciones de otoño e invierno. Este evento contribuye a impulsar las ventas y a reforzar la imagen de la ciudad como un referente comercial», ha subrayado García, quien ha destacado que su celebración en una ubicación estratégica como Roldán y Marín «potenciará la visibilidad tanto del evento como del entorno comercial de la zona».

El presidente de Comercio Jaén ha asegurado que «esta celebración refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Jaén con el apoyo a la actividad comercial, la promoción de la moda local y la dinamización de la ciudad» y que «contará con la participación de entre seis y siete comercios y diseñadores locales cada jornada, que ofrecerán sus últimas colecciones en un marco único».