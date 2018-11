«Es un mito que el sexo en una relación tóxica no es bueno» Alberto Álamo. / IDEAL La UJA acoge una ponencia sobre sexo y relaciones tóxicas para jóvenes, cómo saber si estás en una y cómo salir o ayudar a salir de ellas Alberto Álamo Psicólogo y sexólogo MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 29 noviembre 2018, 17:27

La Universidad de Jaén (UJA) acogió ayer la ponencia 'Sexología y relaciones tóxicas', organizada por la Asociación De Estudiantes De Psicología UJA. Alberto Álamo (Córdoba, 1988), psicólogo y sexólogo, fue el encargado junto a Patxi Acinas de impartirla.

-Sexología y relaciones tóxicas, explíquese.

-Es interesante enfocar el tema de las relaciones tóxicas desde la sexología. Hay un mito que tiene muy inculcado la gente que es que el que tiene relaciones tóxicas no disfruta de buenas relaciones sexuales y no es así. La relación está muy descompensada pero las relaciones eróticas muchas veces son maravillosas y es un aliciente más para no dejar la relación. El típico es que en la cama funcionamos muy bien. Pero si la relación no es sana, no vale de nada, no es lo que determina tu felicidad. Y los jóvenes a veces lo ven aún menos.

-¿Cómo definiría una relación tóxica?

-Simplificando mucho son relaciones que te privan de libertad, no haces lo que realmente quieres hacer y no eres quién realmente eres.

-¿Cómo sé si estoy en una?

-Las relaciones siempre son muy idílicas en los comienzos. Están acaramelados, enamorados y es lo que te toca. Tus prioridades cambian durante un tiempo, pero cuando pasa y ves que tienes poco para ti y mucho para tu pareja empiezan los problemas. Dejas el baloncesto para estar más con tu pareja. Antes hacía todas estas cosas y ahora ya no las puedo hacer.

-Pero eso pasa en la mayoría de relaciones.

-Imagina que una persona es la tóxica y la otra la sana, aunque sea más complejo. En los primeros momentos la sana también querrá mas exclusividad, reclama más de la otra persona. Con el paso del tiempo los roles se estabilizan. Y dejas de hacer todas esas cosas que te hacían feliz no porque quieras, sino porque la otra persona te lo exige.

-¿Y cómo se sale de ese círculo?

-Las personas que se dan cuenta ya están bastante deterioradas mentalmente. Apoyándote en tus amigos, preguntando cómo lo ven ellos. Y cuando no podemos soportar ciertas situaciones acudir a profesionales, a psicólogos, no pasa nada.

-Si somos nosotros los que vemos la relación tóxica en un amigo o familiar ¿qué podemos hacer?

-Suele pasar que la persona desde dentro de la relación no la ve como tóxica, siempre desde dentro cuesta más y desde fuera tú lo ves claro. Desde la buena intencion puedes tratar de presionar para que deje a la otra persona, pero igual no es el mejor modo. Añadimos una presión añadida. Si ya lo está pasando mal le generas más malestar. Lo mejor es preguntar sin juicios, un oye qué tal estás y cómo es que al final no has venido si ya habíamos quedado y cosas así. Lo primero es prestar disponibilidad. Un voy a estar contigo.

-¿Hay algún perfil o edad más común?

-Por desgracia no. Algunos dicen que la mujer tiende a meterse más en este tipo de relaciones pero yo no me atrevería a decir eso. Es como la violencia de género, puede pasarle a cualquiera. Sí predomina un poco más en la adolescencia, sobre todo en los tiempos que corren, en cuanto a sentimiento de posesión. A esto se une el mal uso de las redes sociales, un fenónemo que no ha habido nunca. Es muy fácil controlar a alguien. Antes tenías que seguirlo por la calle.

-Es fácil y peligroso.

-Es peligroso porque los chicos y chicas son unos expertos en las redes sociales y los padres no es que no quieran poner limites a sus hijos, es que no saben. Es un choque generacional y hay un empoderamiento de los adolescentes que se creen sin límites.

-¿Qué consejo da a los estudiantes?

-Que hablen con sus amigos, familiares, si es normal o no. También puede pasar que la persona tóxica seas tú. ¿Y entonces qué? Hace falta un ejercicio de introspección, consultar con amigos si es una actitud posesiva. Una persona tóxica puede llegar a dejar espacio y tener una relación sana.