Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de la prueba. IDEAL

La mitad de los titulados de FP encuentran trabajo en el primer año

Este lunes han comenzado las AndalucíaSkills en Jaén, unas Olimpiadas donde participan 180 estudiantes andaluces de estas enseñanzas

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

La mitad de los titulados de Formación Profesional (FP) encuentran trabajo el primer año tras acabar sus estudios, y esa tasa sube hasta el 60% ... cuando se trata de titulados de grado superior. Además, en el caso de los ciclos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) siete de cada diez alumnos se incorporan plenamente al mercado laboral en los doce meses siguientes a su titulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La pérdida de un referente
  2. 2 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  3. 3 Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España
  4. 4 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  5. 5 Sensatez
  6. 6 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  7. 7

    Sako obra el milagro en el descuento
  8. 8 Juan Fernández pide no entrar en prisión hasta resolverse el indulto
  9. 9 Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»
  10. 10 Sardinas, chorizo y migas: la romería de Santa Catalina llena el cerro de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La mitad de los titulados de FP encuentran trabajo en el primer año

La mitad de los titulados de FP encuentran trabajo en el primer año