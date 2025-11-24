La mitad de los titulados de FP encuentran trabajo en el primer año

La mitad de los titulados de Formación Profesional (FP) encuentran trabajo el primer año tras acabar sus estudios, y esa tasa sube hasta el 60% ... cuando se trata de titulados de grado superior. Además, en el caso de los ciclos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) siete de cada diez alumnos se incorporan plenamente al mercado laboral en los doce meses siguientes a su titulación.

Así lo ha detallado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante las AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, donde un total de 180 alumnos y alumnas de estas enseñanzas de toda la Comunidad demostrarán hasta el próximo viernes 28 de noviembre las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

Este encuentro bienal, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, tiene como objetivo dar visibilidad al talento de la Formación Profesional pública, además de ser un lugar de encuentro para empresarios, universidad, profesorado y expertos para potenciar las relaciones entre el sistema educativo y el tejido empresarial. Los ganadores de esta fase regional participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid.

Pruebas

El Campeonato Autonómico de FP se organiza como una competición donde se ponen a prueba las habilidades y capacidades de los candidatos en un total de 28 especialidades profesionales. Las pruebas que sucesivamente deben resolver los participantes se plantean como situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional.

En esta edición está prevista la participación de 180 estudiantes de 85 centros docentes sostenidos con fondos públicos de las ocho provincias andaluzas, que irán acompañados por 166 docentes tutores y 28 profesores expertos.

Castillo ha insistido en que la FP ha ocupado «un papel protagonista» en la Consejería porque se ha llevado a cabo la dualización plena que ha transformado la FP al extender la formación en las empresas a todos los niveles. Este compromiso se materializa en los más de 85.000 convenios suscritos con 36.500 empresas andaluzas, garantizando que la planificación de los estudios responda a las necesidades reales del tejido empresarial.

La consejera ha resaltado que el Campeonato de FP AndalucíaSkills es el escaparate perfecto para dar a conocer el talento del alumnado que participa en esta competición, que se desarrolla en el palacio de Ferias y Congresos de Jaén, provincia que acoge por primera vez este campeonato.

En un pabellón interior de 10.800 metros cuadros diáfanos se realizarán las pruebas prácticas mientras que en el auditorio Guadalquivir es el escenario elegido para las galas de inauguración y clausura. Contarán con los equipamientos necesarios, con el objetivo de que Andalucía tenga la ocasión de presenciar la profesionalidad y el buen hacer de los estudiantes y docentes de FP.