La mitad de los hogares jienenses 'no llega' a fin de mes La cifra mejora respecto al año anterior pese a que solo un 32% de las familias admiten completarlo sin grandes problemas

A los jienenses les falta sueldo al final del mes o les sobra mes al final del sueldo. Y es que llegar a fin de mes cuesta a muchos y para algunos resulta una tarea casi imposible. Pese a la mejoría de los grandes datos macroeconómicos la economía real y la de los hogares sigue teniendo serias dificultades para salir adelante y hacer frente a gastos imprevistos. Así lo enuncian también los indicadores sociales dados a conocer esta semana por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que destaca en su punto Riqueza, Renta y Consumo que prácticamente el 35,3% de los hogares andaluces llegan «con dificultad o con mucha dificultad» a fin de mes.

Otro 31,7% lo hacen «con cierta dificultad», una cifra aún mayor en el caso de los hogares de la provincia. Solo un 32% alcanza «con facilidad o con cierta facilidad» a final de mes. Este último dato, correspondiente al año 2017, es pese a ello mejor que el del ejercicio anterior.

En España, según el IECA, son once puntos menos, el 24%, los que tienen serias dificultades para conseguir estirar el sueldo hasta el cobro de la siguiente nómina, mientras que los que llegan «con facilidad o cierta facilidad» a fin de meses son casi la mitad de los hogares, el 48%.

Las cifras no sorprenden. El reciente informe sobre el estado de la pobreza en España ya advertía de que la reactivación económica no ha logrado integrar en mínimos de bienestar a millones de personas que se vieron excluidas durante la crisis o lo estaban ya antes de su inicio. El crecimiento del PIB no ha supuesto, ni de lejos, una mejora sustancial de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

El pasado año había en nuestro país nada menos que 2,9 millones de personas en situación de pobreza severa. Más de la mitad de la población asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. Estamos a mucha distancia de cumplir con los objetivos comprometidos en 2011, atendiendo a la Estrategia Europea 2020.

Se da además la circunstancia de que solo el 31,40% de los casos de pobreza responde a situaciones de paro, lo que revela la extrema precariedad de una parte relevante del mercado laboral y que tener un puesto de trabajo ya no es sinónimo de una calidad de vida digna.