Concentración ante el Ayuntamiento de Jaén.

Concentración ante el Ayuntamiento de Jaén. E. L.

Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén

Consternación entre la ciudadanía que se concentra en la plaza de Santa María

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:47

«Cuesta explicarlo, cuesta entenderlo». La plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento de Jaén, ha acogido el minuto de silencio convocado por el fallecimiento ... de dos menores, Sharit y Rosmed, este fin de semana en la capital jienense en el parque de la Concordia. La respuesta de la ciudadanía ha sido multitudinaria, con vecinos, amigos y compañeros de clase de las jóvenes que se han reunido para apoyar a las dos familias.

