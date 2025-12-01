Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén

«Cuesta explicarlo, cuesta entenderlo». La plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento de Jaén, ha acogido el minuto de silencio convocado por el fallecimiento ... de dos menores, Sharit y Rosmed, este fin de semana en la capital jienense en el parque de la Concordia. La respuesta de la ciudadanía ha sido multitudinaria, con vecinos, amigos y compañeros de clase de las jóvenes que se han reunido para apoyar a las dos familias.

Una amiga de la madre de Rosmed comentaba que conocía a la niña «desde que estaba en su vientre» y que los padres están «muy tristes, destrozados» por lo ocurrido. También ha comentado que no detectaron indicios de las presuntas intenciones de suicidio. De hecho, el apoyo de la comunidad colombiana, de donde eran originarias ambas familias, ha sido muy importante y estaban presentes en la concentración.

Desde antes de las doce del mediodía, hora a la que se había convocado el acto, numerosas personas se habían acercado hasta el lugar y, poco antes de que las campanas de la Catedral sonaran, se agrupaban y, en silencio, lanzaban un mensaje de ánimo y cariño a las dos familias.

«Cuesta entender que en una edad tan temprana sucedan estos hechos», afirmaba en alcalde, Julio Millán, tras concluir el acto. «En este minuto de silencio se ha demostrado que toda la sociedad está consternada y sumida en la tristeza, son hechos que no se esperan y no tienen explicación aparente», señalaba.

Ampliar Aplausos al finalizar el acto. E. L.

Ha explicado que ha podido trasladar directamente a las familias «el cariño de la sociedad y el apoyo general de las administraciones, desde Servicios Sociales a los equipos psicológicos del Ayuntamiento». Además, ha apuntado que se está a la espera de la investigación que se está llevando a cabo por la Policía Nacional para «tener más luz sobre estos hechos».

«Apelo a que seamos respetuosos antes de generar ningún tipo de elucubración, seamos prudentes, puede generarse daños en la familia y en terceros, lo que cabe en este momento es acompañar a las familias en el dolor», declaraba.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, se sumaba al apoyo y trasladaba a la familia el acompañamiento en «momentos tan terribles». Ha subrayado que «desde el primer minuto» se está investigado «con toda la intensidad, profesionalidad y rigor» sobre «todas las líneas de investigación posibles», que estarían abiertas.

Ampliar Multitudinaria asistencia a la concentración. E. L.

Ha recordado que no se pueden dar detalles concretos al declararse el secreto de sumarios y ha insistido en que «son menores, hay dos familias destrozadas, lo que requiere respeto de toda la sociedad, de todos nosotros», y ha hecho una llamada a la cautela. «La Policía no cesará en su trabajo hasta que dé resultados definitivos en el momento en que pueda darse», ha indicado.

Espontánea

Por otro lado, al terminar las intervenciones, una espontánea ha comenzado a gritar, indignada: «Qué cambios va a haber en ese parque, qué se va a arreglar, que se va a mejorar para que la gente no se muera y nos enteremos qué fue lo que pasó de verdad».

Hablaba del parque de la Concordia. Y es que una de las reclamaciones que se han hecho incluso por parte de los padres es la falta de iluminación en el lugar donde ocurrieron los hechos, que ya inquietaba de antes a los familiares y que afectó también al hallazgo de los cuerpos.

Ampliar Sandra, en el acto. E. L.

La espontánea era Sandra, amiga de ambas familias y dolida por lo ocurrido. Además de lo exclamado a los políticos en el acto, después en declaraciones a este periódico señalaba que están «preocupados» por cómo es la iluminación del parque. Acompañó a ambas familias en el tanatorio y trasladó el cariño de la comunidad colombiana de nuevo a los padres, «que solo quieren saber la verdad».