Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico

13 personas han fallecido en vías interurbanas en la provincia de Jaén en lo que va de año, hasta el 17 de noviembre, según los ... últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta cifra supone un descenso del 38,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando perdieron la vida 21 personas.

En vía urbana se registran ocho fallecidos en 2025, frente a tres en 2024, lo que subraya la necesidad de intensificar las acciones de prevención en los entornos urbanos.

Estos datos se han traído a colación este lunes en el acto institucional organizado por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 2025, en el que se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas. Todo ello bajo el lema 'Ese día', con el que se invita a recordar las historias personales que marcaron un antes y un después en la vida de las víctimas y sus familias.

Además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado han participado representantes del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de la capital.

El subdelegado del Gobierno ha apelado a la responsabilidad, recordando que «los accidentes de tráfico dejan cicatrices imborrables y exigen mantener el compromiso colectivo con la seguridad vial», ha dicho Manuel Fernández, quien ha insistido en la importancia de seguir trabajando de forma «coordinada» para avanzar hacia el objetivo de cero accidentes y cero víctimas.