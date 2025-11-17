Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en Jaén en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Ideal

Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico

13 personas han fallecido en vías interurbanas en la provincia en lo que va de año, y ocho en vías urbanas, según la DGT

A. C.

Jaén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

13 personas han fallecido en vías interurbanas en la provincia de Jaén en lo que va de año, hasta el 17 de noviembre, según los ... últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta cifra supone un descenso del 38,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando perdieron la vida 21 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

