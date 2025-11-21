Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de Margarita Robles y otras autoridades a las obras. IDEAL

La ministra de Defensa visita las obras del Cetedex para conocer su evolución

El director general del INTA, el teniente general Enrique Campo, le ha mostrado los avances en la ejecución del proyecto

Ideal

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

Para conocer con exactitud los avances en el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación de España (Cetedex), la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado ... este viernes una visita a las obras, donde ha conocido los progresos de la mano del teniente general Enrique Campo, director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  3. 3 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  4. 4

    Un cómic que te deja 'En vela'
  5. 5 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  6. 6 Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones
  7. 7

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  8. 8 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  9. 9 Justicia se muda a la Delegación del Gobierno
  10. 10

    La trashumancia recorre más de 500 kilómetros en busca de los verdes prados de Vilches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ministra de Defensa visita las obras del Cetedex para conocer su evolución

La ministra de Defensa visita las obras del Cetedex para conocer su evolución