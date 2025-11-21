La ministra de Defensa visita las obras del Cetedex para conocer su evolución

Para conocer con exactitud los avances en el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación de España (Cetedex), la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado ... este viernes una visita a las obras, donde ha conocido los progresos de la mano del teniente general Enrique Campo, director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

En la visita han participado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

Cabe recordar que este proyecto cuenta con una inversión de más de 220 millones por parte del Gobierno de España y el objetivo de generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en el ámbito de la I+D+i, perfilándose como un centro puntero en tecnologías duales, orientado a la investigación, ensayo y certificación en áreas como la lucha contra drones, los vehículos autónomos y conectados, y la inteligencia artificial.