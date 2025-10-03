Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de Diputación de Jaén, Paco Reyes. M. M.
Polémica aeropuerto

«El Ministerio de Transporte no tienen ninguna vocación de hacer cambios en el aeropuerto Granada-Jaén»

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, recuerda a la Diputación de Granada que los cambios en los nombres de los aeródromos «corresponden al Gobierno»

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Jaén y Granada seguirán ligadas por el aeropuerto. «Los nombres de los aeropuertos dependen del Ministerio de Transporte y con esto está todo dicho». Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la polémica desatada por el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, que en los últimos días ha planteado la posibilidad de «eliminar» el nombre de la provincia jienense del aeropuerto ante la «falta de apoyo de la Diputación de Jaén».

En su visita a Jaén para participar en una jornada centrada en fondos europeos, Montero ha señalado que «en nada se beneficia al debate cuando se habla sobre la exclusión del nombre de Jaén». «Son debates estériles porque no le corresponde a la Diputación y, por tanto, la decisión les corresponde al Ministerio de Transporte, que no tiene ninguna vocación de hacer ningún tipo de cambio», ha subrayado.

Además, la vicepresidenta ha añadido que «hay que hablar de la realidad de la gente y no de lo que algunos quieren poner en circulación para que evitemos hablar de asuntos tan graves como la que se han conocido en relación a la situación de las mujeres con posibles signos de cáncer de mama en Andalucía».

Unas declaraciones que María Jesús Montero ha realizado junto al presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, quien ya se pronunció sobre esta polémica, asegurando que la institución jienense «siempre ha colaborado y formado parte de las iniciativas que se han impulsado desde el aeropuerto» y lamentando la «falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía».

