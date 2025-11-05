Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita al centro educativo. Junta

1,5 millones de euros para las obras de ampliación y reforma del IES Santa Teresa

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 2 de diciembre

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:07

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de ampliación y reforma ... del IES Santa Teresa de Jaén, por un importe de 1.593.407,58 euros y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.

