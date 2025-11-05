1,5 millones de euros para las obras de ampliación y reforma del IES Santa Teresa

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de ampliación y reforma ... del IES Santa Teresa de Jaén, por un importe de 1.593.407,58 euros y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 2 de diciembre, según ha informado este miércoles el delegado de Desarrollo Educativo, Formación profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita al instituto.

Acompañado, entre otros, por la directora, Rosa María Brito, ha destacado que «se trata de una actuación que mejorará las infraestructuras del centro, dotándolo de los espacios necesarios para la incorporación de dos líneas de bachillerato».

En la actualidad, el IES Santa Teresa responde a un tipo D3 y, tras la ampliación, será de tipología D3 B2,2. De este modo, pasará de 360 a 500 puestos escolares (360 de Secundaria más 140 de Bachillerato), «dando respuesta a la demanda de escolarización de la zona».

Las obras incluirán trabajos de nueva construcción y de reforma en el edificio existente. Así, en el actual patio de juegos (ubicado entre el comedor, el límite de la parcela y el gimnasio) se construirá un edificio de nueva planta que tendrá cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, un aula de dibujo y otra de tecnología, así como un núcleo de aseos y espacios comunes de circulación. En total, serán 868,55 los metros cuadrados de nueva construcción.

Recuperar patio

Con respecto al edificio existente, se reformará el espacio del antiguo comedor para destinarlo a aula de tecnología y se crearán pasillos de conexión hacia el edificio de nueva construcción. En las zonas exteriores se ampliará la superficie actual de porche y se acondicionará como zona de juegos la parte norte y noroeste de la parcela, para recuperar la superficie de patio ocupada por la ampliación.

Solano ha subrayado «la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional por la ampliación del IES Santa Teresa, con un presupuesto global estimado de dos millones de euros en el que se incluye el coste de redacción de proyecto y direcciones facultativas».

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación y que cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.