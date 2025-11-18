1,1 millones de euros de la Diputación de Jaén irán a la mejora del Quiebrajano

Un presupuesto marcado «por el agua, por la lucha contra la sequía». Así valoraba Pilar Parra, la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, las cuentas ... para el año que viene de la Administración jienense y que, entre sus objetivos, se encuentra el medioamiental por el bienestar de los municipios de Jaén.

Un asunto sobre el que la vicepresidenta tercera ha apuntado que «después de establecer un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica y posteriormente un convenio con Acuaes para la ejecución de una Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para garantizar el abastecimiento en muchos municipios, esto tiene reflejo ahora en los presupuestos». Así, de la inversión global de 206 millones de euros que se irá realizando a lo largo de los años, de los cuales la Diputación aportará 90 millones de euros, en el presupuesto de 2026 se consignarán 6,3 millones de euros destinados básicamente a expropiaciones.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha precisado que «al mismo tiempo que actuamos en las expropiaciones, Acuaes, que es el medio propio del Ministerio, va a empezar ya las obras previstas, como ocurre con la ampliación de la ETAP de Las Copas».

Otro de los proyectos vinculados con el agua a los que ha aludido Parra tiene relación con el convenio establecido con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para mejoras en el sistema del Quiebrajano. «Este proyecto –ha adelantado– tiene un presupuesto total de 3 millones de euros, de los cuales la Diputación aporta 1,1 millones». Otra iniciativa novedosa vinculada con el agua y financiada con fondos propios de la Diputación consiste en el control de fugas de los sistemas de abastecimiento de La Loma, El Rumblar, El Condado y El Víboras.

Carreteras

Otro capítulo fundamental en este presupuesto es el relativo a infraestructuras. Así, en materia de carreteras, el Plan Accede se incrementará hasta los 25 millones de euros; y se van a poner al servicio de la ciudadanía y de los ayuntamientos los dos nuevos parques de bomberos de Mágina Oriental y Occidental, uno situado en Bedmar y otro en Cambil.

«Si en años anteriores ya se llevó a cabo su construcción y equipamiento, con una inversión con fondos propios de 5 millones de euros, ahora toca afrontar su mantenimiento con una partida de 1,8 millones de euros», ha señalado la responsable económica de la Diputación.

«La transición ecológica es otro de los objetivos de la Diputación, luchar contra la sequía, fomentar la economía circular, el apoyo y contribución a la eficiencia energética en los ayuntamientos y en la propia Diputación, también la biomasa…», ha desgranado Parra, quien ha avanzado que este año los ayuntamientos tendrán que ir implementando el Plan de Lucha contra el Cambio Climático que se elaboró el año pasado.

Así, la convocatoria de ayudas se incrementa en 60.000 euros y llegará a los 700.000 . En este ámbito también ha hablado de proyectos como Renaturavía (3,2 millones de euros), Bioforeste (1,8) o el CIT de la Sierra de Segura, con proyectos como el Camino de la Transhumancia, la Escuela de Pastores, el Campus Rural o también Conpetiolivar.

Saneados

Por último, Pilar Parra ha hecho alusión a que «es un presupuesto equilibrado» en el que «vamos a reducir la deuda ostensiblemente, ya que desciende en 48 millones de euros y se quedará en unos 50 de los 96 que hay en la actualidad, con lo que estamos más saneados y en las mejores condiciones para seguir haciendo proyectos importantes para la provincia de Jaén».

Por todo lo anterior, ha indicado que se trata de unas cuentas que son «un balón de oxígeno para la provincia de Jaén, pese a que sabemos de nuestras limitaciones presupuestarias, sobre todo si comparamos el presupuesto de la Diputación con el de la Junta de Andalucía, solo representa el 0,77%, pero esto no quiere decir que no generemos posibilidades para los jóvenes, para combatir con más fortaleza la regresión demográfica, para generar oportunidades de empleo, prestar servicios de calidad y tejer una red social que proteja a los jiennenses más vulnerables».