Visita al instituto Virgen del Carmen en Jaén. Junta

4,3 millones de euros para que los centros educativos de Jaén mejoren la cimatización

Más de 300 centros podrán instalar toldos o porches, mejorar el aislamiento térmico o incorporar sistemas de ventilación

E. L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:53

La Junta de Andalucía va a destinar 4,3 millones para mejorar la climatización en 333 centros educativos de la provincia de Jaén. Así lo ... ha indicado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, que ha visitado el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen, donde ha resaltado «la apuesta» por «la mejora individualizada de la climatización».

