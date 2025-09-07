«3,5 millones» a la 'Comic-Con' de Málaga y «cero euros» a Jaén El PSOE critica que el APA-3, las Termas de Jabalcuz, el Palacio de Los Uribe o el evento Mosaicon en Jaén estén «olvidados» por la Junta

Domingo, 7 de septiembre 2025

El PSOE de Jaén critica que la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, «ha entregado 3,5 millones de euros para apoyar un evento privado como es la 'Comic-Con' de Málaga mientras en Jaén mantiene a cero euros la inversión prevista para recuperar el solar del APA-3, los distribuidores Norte y Este, el colector de Los Puentes, las Termas de Jabalcuz o el Palacio de Los Uribe».

Así lo afeó el PSOE de la capital jienense en un comunicado en el que reseña que «el perfil del contratante de la Junta publica dos contratos de servicios y privados por importes de más de tres millones y 400.000 euros, respectivamente, para patrocinar a una empresa privada que es la que organiza» el citado evento 'Comic-Con' en Málaga este mes de septiembre.

Desde el PSOE detallan que «el primero de los contratos salió a licitación a través de la Empresa Pública de la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía S.A., y el segundo a través de la Agencia Digital de Andalucía.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, consideró «sonrojante cómo el PP riega a millones eventos y promotores privados de otras provincias, cuyas capitales lucen una envidiable programación cultural y un patrimonio rehabilitado gracias al Gobierno andaluz, mientras que Moreno Bonilla se olvida de Jaén, que sigue esperando inversiones culturales o la puesta a disposición de la ciudad de equipamientos que potenciarían su turismo y su casco antiguo».

«Nos alegramos de que Málaga acoja la 'Comic-Con', pero pedimos a Moreno Bonilla un esfuerzo similar para el patrimonio y la programación turístico-cultural de Jaén», apostilló.

En esa línea, el edil socialista remarcó que las Termas de Jabalcuz «siguen esperando de la Junta el plan de inversiones que el pleno del Ayuntamiento le requirió, de la misma manera que grandes instalaciones del casco antiguo de la ciudad languidecen bajo los jaramagos o como esqueletos de hierro y hormigón sin que se les dé uso, caso del Palacio de Los Uribe o el solar del APA-3, ambos de propiedad autonómica». «Si hay tres millones de una tacada para que la 'Comic-Con' vaya a Málaga, debería haber dinero para mejorar el patrimonio cultural e histórico de Jaén», aseguró Higueras.

De igual modo, subrayó que el presidente de la Junta, «prometió a Jaén un evento de videojuegos, el 'Mosaicon', del que ya ni se acuerda, no tiene programación, no está diseñado y no cuenta con financiación, mientras dejan caer una lluvia de millones a otras provincias y capitales», según insistió en criticar el edil.