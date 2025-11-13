El XII Simposio Internacional San Josemaría 'Voces de Esperanza' arranca mañana

Un millar de personas, según prevé la organización, se darán cita desde mañana viernes en Ifeja y hasta el sábado en el XII Simposio Internacional ... San Josemaría 'Voces de Esperanza'. El presidente de la Fundación Catalina Mir, Daniel Martínez, abrirá el acto, que seguirá con la conferencia inaugural 'De dos en Dios', de Javier Vidal-Quadras, abogado, profesor de Derecho, escritor, presidente de la Asociación FERT (centro asociado al IFFD España), y socio cofundador del despacho de abogados Amat & Vidal-Quadras

Al encuentro, que dará comienzo a las 20:00 horas y que continuará durante toda la jornada del sábado, se espera que participen personas desde distintos puntos de la geografía española, e incluso de otros países europeos, africanos y del continente americano. Asimismo, será retransmitido por streaming, a través del sitio web del Simposio (www.simposiosanjosemaria.org).

El sábado comenzará la jornada con el primero de los paneles que lleva por título La esperanza en acción. En él, Antonio Funes, guardia civil, Premio COPE a la solidaridad 2024, presentará su iniciativa 'Un respiro de esperanza', sobre la ayuda a niños de Ucrania desde el comienzo de la guerra que asola a ese país del Este de Europa. Y Leire Navaridas, fundadora de AMASUVE, hablará del trabajo que se realiza en esta asociación, que se ocupa del acompañamiento y visibilización del trauma postaborto.

Más paneles

El segundo panel lleva por nombre Realidad humana y esperanza. En él participan Ignacio Morón, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, y María del Carmen Ortega, Directora Médica del Hospital Universitario de Jaén y Especialista en Cuidados Paliativos. Nos hablarán del fomento de la dimensión personal de la esperanza.

El tercer panel, bajo la denominación Horizontes de esperanza, contemplará el tema del Simposio en el ámbito de las profesiones. Intervendrán Inés García Paine, Directora de Gestión de Personas, RSC y Comunicación Interna de Bankínter; Aniceto Masferrer, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia; y Juan José Alemán Gil, Socio Fundador y Director de Operaciones de SISFARMA.

Miguel Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina 2022, pronunciará la conferencia de clausura sobre San Josemaría, los enfermos y la esperanza, y Pablo Blanco, sacerdote y profesor de Teología en la Universidad de Navarra impartirá la tercera conferencia, sobre la reflexión que Benedicto XVI hizo acerca de la esperanza cristiana en la encíclica Spe salvi; ambas conferencias el día 15.

La Fundación Catalina Mir, organizadora del evento ha querido, en esta edición, unirse al deseo de reavivar la esperanza, del papa Francisco que proclamó con este fin el Año Jubilar en el que nos encontramos. El Simposio reflexionará sobre el mensaje de S. Josemaría, como una de esas «Voces de esperanza» que pueden aportar un horizonte luminoso a quienes viven ante un horizonte oscuro.

Cada Simposio sirve también de marco a la entrega del Premio San Josemaría a una iniciativa relacionada con el tema que se trata en cada edición y que será entregado mañana viernes, tras la conferencia inaugural.

El Simposio está organizado por la Fundación Catalina Mir, desde 2002, de forma bienal. Las ediciones anteriores se dedicaron, la primera, a profundizar en los puntos centrales de su mensaje, y las siguientes, a La familia, a Los medios de comunicación, a La solidaridad, a Los jóvenes, al Trabajo, a Los escenarios de la libertad en el s. XXI, al Diálogo y la convivencia, Fe y sociedad, Libertad y compromiso y el último El poder de la amistad