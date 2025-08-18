Millán mira a los próximos meses como «claves» para la llegada de proyectos

M. M. Lunes, 18 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

Primeros meses tras la moción. El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán, hace una valoración «positiva» del avance del pacto de gobernabilidad con Jaén Merece Más (JM+) tras la moción de censura del pasado mes de enero. «Estos primeros meses han permitido relanzar iniciativas fundamentales en el ámbito municipal que eran necesarias para reactivar la economía y seguir mejorando en nuestra ciudad y también con el resto de instituciones como el Gobierno, que ha dado respuesta a algunas de las actuaciones que teníamos pendientes», dice.

Como ejemplo, se refiere a actuaciones en materia de Hacienda. «Iniciativas que nos permiten seguir mejorando la situación municipal y dando respuesta a las demandas de los ciudadanos», detalla. En este sentido considera clave contar en septiembre con el trabajo «muy avanzado» para el presupuesto 2026, que permitirá nuevos avances en la estabilización municipal.

«Por otra parte, nos hemos encontrado medidas en materia ferroviaria como la que da el paso a la firma del protocolo y encargo del proyecto para la integración ferroviaria y ese estudio informativo del baipás de Montoro que conectará Jaén con la alta velocidad, junto a avances y mejoras en la línea convencional», añade el secretario general de los socialistas de la capital.

Otras medidas

El alcalde también valora los 200 millones del convenio firmado con Aquaes para mejoras hidráulicas en la provincia que se suman a las inversiones en carreteras e infraestructuras eléctricas. «Por tanto lo que eran la base principal de los objetivos que nos teníamos encomendados se han avanzado podemos estar satisfechos», explica Millán.

Por último, sobre la reunión con JM+, señala cómo «se han seguido asumiendo nuevos compromisos por parte del PSOE para impulsar en este último cuatrimestre con la premisa que todo no puede hacerse al mismo tiempo». «Vamos a aprovechar esas sinergias con el Gobierno de España para que se puedan beneficiar de ellas las y los jienenses y nuestro Ayuntamiento pueda mejorar en la atención ciudadana y en materia de servicios públicos y atraer inversión y riqueza y crecer en población», concluye.