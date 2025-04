Millán tiene dudas de que la Junta impulse el colector de Los Puentes y Estrella le pide que «cumpla con su parte»

El cuento de nunca acabar. La ya casi eterna regularización de las viviendas de Los Puentes enfrenta al Ayuntamiento, que no se cree las intenciones ... de la Junta, que a su vez critica al Gobierno municipal por «no cumplir con su parte», mientras los vecinos siguen esperando. Intenso choque entre el alcalde de la capital, Julio Millán, y el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, por el futuro colector, clave para la regularización de la viviendas de Los Puentes, que llevan décadas a la espera para conseguir este objetivo y que sus barrios tengan los mismos servicios que el resto.

Tras una reunión entre ambos dirigentes, Millán ha puesto en duda las intenciones de la Junta de construir el futuro colector. «Nos traslada el delegado que la intervención es exclusivamente sobre zonas urbanas. Me alegro de que lo haga con esa crudeza para que lo sepan los vecinos, puesto que si esa es la condición no se va a llevar a cabo puesto que los propietarios ya han señalado que sin el colector no habrá planes de vivienda», ha trasladado.

Sin embargo, Estrella ha hecho referencia al protocolo firmado en 2024 en el que el Ayuntamiento «asumía la adecuación para que se regule el suelo, la Junta el impulso del proyecto del colector y los vecinos los planes especiales». Así, ha señalado que, «mientras el Gobierno municipal no entregue el proyecto, la Junta no puede seguir avanzando».

Para entender esta situación hay que remontarse al protocolo firmado en 2024 entre la por entonces consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo rural, Carmen Crespo, y el exalcalde, Agustín González. El protocolo recoge que una vez que se lleven a cabo las actuaciones por parte de los propietarios, la Consejería impulsará el proyecto de la conducción de las aguas residuales. Sin embargo, los vecinos siempre han expresado que «solo impulsarán estos planes especiales si existen garantías de que el colector sea una realidad, tras años de promesas que no se han materializado».

El colector es necesario para recoger las aguas residuales de estas zonas y los planes especiales (que costean los vecinos) también esencial para que sea suelo urbanizable y las administraciones puedan intervenir.

«Nosotros estamos dispuestos a poner en marcha esos planes especiales, pero con la garantía de que el colector será una realidad»

El compromiso de la Junta ahora es que «se lleven a cabo al mismo tiempo», algo que aporta esperanzas a los vecinos, aunque el alcalde lo pone en duda, puesto que no es lo que se recoge en el protocolo y el delegado del Gobierno «ha dejado claro que no actuarán en suelo no urbano».

Y, si fuera poco, el Gobierno andaluz afea al Ayuntamiento que aún no se haya presentado el proyecto con todos los informes sectoriales que «tiene paralizado el trabajo». Hace unos días, el concejal del área, aseguró que el proyecto ya estaba a falta de unas cuestiones técnicas menores y que, en unos días, estaría en la Delegación de la Junta.

Mientras tanto, los vecinos aguardan «sin entender nada». «Nosotros estamos dispuestos a poner en marcha esos planes especiales, pero con la garantía de que el colector será una realidad, no tanto de que esté ejecutado, sino de que se va a cumplir con independencia del color del partido que gobierne», insisten tras conocer este nuevo choque entre administraciones, que genera incertidumbre entre los afectados.

Segunda parte

Un enfrentamiento en el que Julio Millán ha insistido en varias ocasiones en que el colector «no se va a ejecutar, conforme al protocolo». «Si esto es así, buscaremos financiación de otro tipo. Era algo que no esperábamos porque el protocolo hace inviable la posibilidad del colector tal y como está planteado», afirma.

Mientras, Estrella ha subrayado que «cada parte debe cumplir». «Los vecinos conocen el protocolo y saben que no están en suelo urbanizable por lo que tienen que acometer un procedimiento con esos planes especiales. Les hemos dicho que vamos a seguir trabajando, a la vez y de manera paralela», añade.

Hace tan solo unos días, los vecinos se reunieron con el Ayuntamiento y con la Junta para insistir en la necesidad de seguir con un proyecto necesario para que algún día estas viviendas puedan legalizarse, por lo que piden colaboración entre las tres partes implicadas.