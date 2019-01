«Hay miles de Vicente Ferrer en India» Un grupo de expedicionarios, entre ellos varios jienenses, viaja al corazón de la fundación PEDRO MELGUIZO INDIA Martes, 8 enero 2019, 19:13

Es la frase más repetida, en miles de familias en cientos de kilómetros a la redonda: «Vicente ya no está con nosotros, pero todos somos pequeños Vicente Ferrer». Tal es la identificación con una persona que, con el equilibrio aportado por una grandísima mujer, Anne Perry, con la que la historia tiene una deuda pendiente (cuestión de tiempo), una periodista británica que comenzó entrevistando a Ferrer en 1968 y desde entonces ha tenido una enorme importancia en la ejecución de los sueños, muchos imposibles al comienzo, de una persona capaz de mejorar de forma evidente la vida de millones de personas en uno de los estados más pobres de la India, Andhra Pradesh.

Y en la ciudad de Anantapur, alojados en la sede de la Fundación Vicente Ferrer (FVF), un grupo muy heterogéneo de unas cuarenta personas, prácticamente desconocidas entre ellas, y de las que la gran mayoría no teníamos una idea muy clara de qué pasaba allí y, sobre todo, de cómo eran posibles unas cifras tan apabullantes. Porque hablamos de millones de personas, de cientos de miles de niños escolarizados, de miles de casas construidas, de varios hospitales a pleno rendimiento, de una atención absoluta a todo tipo de discapacitados y marginados por una sociedad en la que todavía las castas juegan un papel importante, de una actuación directa en más de 3.000 pueblos, no unidos precisamente por carreteritas de asfalto, no. A muchos de ellos hay que llegar. Y sobre todo, en la India de las castas, con un fortísimo empoderamiento de la mujer.

LA OPINIÓN DE LOS EXPEDICIONARIOS Fernando, psicólogo «Alegría contra la adversidad». Reyes, trabajadora social «Transformación desde el amor» Daniel, comunicador gastronómico «Educar para superar barreras» Adrián, arquitecto «Vida, pobreza, agradecimiento» Manuela, funcionaria «Trabajo y perseverancia sin límites» José Antonio, ingeniero «Lección de vida» Carlos, enfermero «Juntos, podemos» Alba, maestra «Todo es posible» Maite, empresaria «Si quieres, puedes» Agustín, informático y labrador «Semilla que mueve conciencias» Antonio, psicólogo «Emociones encontradas que te roban el alma» Mar, enfermera «Colaborar desde el amor da sentido a mi vida» Charo, arquitecta «El mejor proyecto integral y transversal que he podido imaginar» Beatriz, terapeuta «India ha impregnado mi espíritu» Raquel, enfermera «Verdad, esperanza y vida. Las donaciones llegan» María Luisa, profesora «Transparencia, honradez, trabajo incansable y dedicación absoluta» Roberto, mozo de almacén «Dureza, ternura y conciencia» Reyes, psicóloga «Toda acción cuenta para el cambio» Chari, funcionaria «Dignificación de la mujer y su entorno» Carlota, profesora «la India tiene nombre de mujer»

Y lo ves, y te lo están contando y te parece un sueño. Pero es así, por ejemplo en el sistema empleado en las casitas que se van concediendo a familias que habitaban en auténticas chozas. Todas a nombre de la mujer, que son el eje central de un sistema que ha conseguido agrupar, en pequeñas células, a centenares de miles de ellas, decisivas en la enorme mejora de las condiciones de vida de toda su familia y entorno.

Un trabajo que comenzó hace casi cincuenta años a partir de la voluntad de cuatro locos: una pareja, Vicente y Anna, y dos voluntarios. Y que ahora dirige una abuelita entrañable, Anna, su hijo Moncho Ferrer y un equipo en el que la casi totalidad son indios, mujeres sobre todo. Increíble, mágico, imposible, pero absolutamente real.

Tan real como que la escolarización es prácticamente total en toda el área de influencia de la FVF; tan real como que asistimos a la inauguración de una pequeña escuela rural, con toda la aldea congregada, con el altarcito a sus dioses y a Vicente, con sus músicos, sus collares de flores, el puntito rojo en la frente que nos iban colocando con una enorme sonrisa, y planeando en el corazón todo el tiempo el sentimiento de lo que esa escuelita va a mejorar la vida de todo el entorno. Como la mejoran las escuelas que atienden a menores parias, parias de verdad, sin nada y, en muchos casos, con discapacidad. Y también las ves, ves sus caras, y hablas con sus maestros, y sabes con certeza el enorme avance que se está produciendo.

Microcréditos

Es difícil expresar sentimientos. Son días en los que estás desbordado por las emociones y te cuentan historias alucinantes, que tal vez describan un poco el alma de La India. Esta historia ocurrió hace pocos años, cuando la FVF concedió un microcrédito a una mujer para que pudiera comprar una cabra. La señora, que no tenía nada, emprendió su pequeña aventura empresarial y consiguió en poco más de dos años tener dos vacas y dos cabras. Y pensó: 'Voy a poner una hucha para cuando tenga alguna rupia de más, meterla dentro, para con el tiempo entregarlo a personas más pobres que yo'. Y lo contó. Primero a su grupo organizado y este lo fue contando a otros y a otros. Y un par de años después, esta señora fue a la FVF explicando la historia y llevando lo que habían recaudado, para que la FVF hiciera lo que considerara más oportuno con el dinero. Que era muchísimo. Centenares de miles de rupias. La respuesta a su oferta fue que ellas eran las que tenían que decidir qué querían que se hiciera con su dinero, decidiendo finalmente que fuera destinado a sacar de la calle, de las estaciones, de los campos, a miles de huérfanos. Y así se hizo, y ahora casi es otro enorme problema básico resuelto, y el sistema de huchas sigue extendiéndose y funcionando.

Y uno se pregunta constantemente cómo es posible que esta complejísima estructura funcione como un reloj y siga creciendo. Anna explica: «En los últimos años, hemos extendido nuestro programa de desarrollo integral a los distritos de Kurnool y Nellore en Andhra Pradesh y Bhupalapally en Telangana. Durante este último año hemos construido 2.706 viviendas y 9.400 letrinas; hemos puesto en marcha una nueva escuela profesional para chicas y logrado una inserción laboral del 85% de los estudiantes, y además, el número de pequeños negocios liderados por mujeres no deja de crecer, gracias al impulso de los 'sanghams' o cooperativas de autosuficiencia, que agrupan ya a casi ciento veinte mil mujeres».

En marcha se puso también hace cuatro años una escuela de traductores e intérpretes, para atender a la económicamente poderosa Bangalore, uno de los centros tecnológicos más importante del planeta, a poco más de 300 kilómetros de Anantapur, y una muestra más de que hay muchas Indias en La India. En pocos años son ya más de 800 las personas formadas en la escuela que ya están en su totalidad trabajando y colaborando en el desarrollo de sus pequeños pueblos. Porque la totalidad de esas personas vienen de las zonas más pobres, con unas enormes ganas de aprender y ganar su futuro. Español, inglés, francés, alemán y portugués son los idiomas que se ofrecen en una escuela dirigida por un ingeniero español, que fue de voluntario para tres meses, se enteró del proyecto de la escuela y ya lleva cuatro años al frente.

Datos oficiales

Los datos son apabullantes. Según un reciente estudio de la Universidad de Oxford, 11 millones de personas residentes en zonas rurales de Andhra Pradesh (casi una de cada cuatro) viven en situación de pobreza multidimensional, es decir, no tienen acceso a educación, nutrición, agua potable o vivienda. El informe destaca un descenso de la pobreza, respecto al informe de 2005-2006, que situaba la pobreza multidimensional en el 41% de la población. Ahora es del 22%.

Educación y formación son las bases que permiten este desarrollo sostenido de las capas más bajas de la población. Porque aquí, en Anantapur, cuando se habla de pobreza se hace con mayúsculas. Son familias que no tienen nada, tan solo una pequeña choza - y no todos - que les permite sobrevivir. Hasta hace unos años.

Un futuro que es presente

Todos y todas volvimos, tras 12 días pateando el territorio, maravillados, alucinados y conscientes de que, como decía Vicente Ferrer, «el presente siempre contiene la semilla de un futuro mejor». Un futuro que ya es presente en Anantapur, impregnada hasta el tuétano por la inmensa tarea que hace cincuenta años iniciaron cuatro 'locos' admirables por y para siempre.

Si puedes viajar hasta allí, hazlo. Serás bienvenido. De hecho, la fundación ofrece alojamiento y comida tres días, para que puedas conocer un poco más el milagro. Porque si existen, este es uno de ellos. Un milagro que están compartiendo y viviendo día a día millones de personas.