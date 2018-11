«Tengo miedo, me siento culpable, inferior», dice tras denunciar abusos La menor declaró por vídeo conferencia. / POVEDA Visto para sentencia un juicio en la Audiencia contra un hombre acusado de abusos a una niña de su familia, de los que se declara inocente J. E. P. JAÉN Viernes, 30 noviembre 2018, 01:57

A.C.P.O., de 54 años, negó ayer en la Audiencia Provincial que hubiese tocado o mantenido algún tipo de contacto sexual con una niña, sobrina suya, que lo acusa de abusos sexuales cuando la menor tenía ocho años, y de episodios que se repitieron hasta que ella lo denunció con doce años ya cumplidos. El hombre insistió en que las acusaciones son una mentira y como coartada expuso que él estaba trabajando cuando según la menor estaba cometiendo abusos. Aportó diversos contratos para respaldar su versión. La chica, hoy adolescente con 14 años, se mantuvo firme. «Le tengo miedo, lo que me hizo no es normal como él me decía, me siento culpable, inferior a los demás, extraña», expuso ante el tribunal. Le piden once años de cárcel al acusado.

El hombre se fue a vivir con unos familiares a la provincia de Jaén en el año 2010. La madre trabajaba, explicó la mujer, y dejaba a los hijos con este pariente. «Tenía total confianza en él», insistió. La menor contó que los abusos sexuales ocurrían en el coche, en la casa o en la tienda que regentaban en la familia. Relató tocamientos y prácticas sexuales. Un día intentó cortarse las venas. «No podía aguantar más. Lloraba, tenía pesadillas, y sentimiento de culpa. Comencé a bajar las notas, no era la misma niña. Después del tratamiento he mejorado, pero me cuesta confiar en hombres», expuso.

Su hermano menor contó al tribunal que «ella cambió, y tenía pesadillas, se pasaba el día llorando». El menor declaró que «sabía que le hacía cosas a su hermano», pero que él, que apenas tenía seis o siete años (ahora tiene 10) no entendía bien lo que pasaba. Sí relató algunos episodios que recuerda y que pueden interpretarse como de índole sexual entre el hombre y su hermana.

Tras la autolisis la chica contó lo que ocurría, pero finalmente la madre desistió de denunciar por presiones familiares. «Por mi abuelo, que estaba enfermo», dijo la chica. Finalmente contó también la historia en su colegio, añadiendo más aspectos que no había contado antes «por vergüenza». Entonces la madre se decidió a denunciar.

«Yo pensaba que la quería como a una sobrina», dijo la madre en su declaración ayer. La mujer recuerda el día en el que planteó en familia lo que estaba pasando: La abuela se puso de parte del hombre (su hermano). Él no negó todo. «La niña estaba escuchando y bajó echa una fiera, le dijo que dijese la verdad y que le pidiese perdón al menos», recordó. Al marcharse de la sala increpó al acusado.