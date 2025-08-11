Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel promocional del corto sobre la historia de Rocío Sánchez. Cedida
Audiovisual

'Sin miedo ni culpa' narra una agresión sexual que aleja la vergüenza de la víctima

El documental se presentará a concurso en festivales especializados y cuenta los hechos ocurridos a una jienense menor de edad en 2021, durante un intercambio en Francia

Remedios Morente

Remedios Morente

JAÉN

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:32

Rocío Sánchez Gómez, estudiante universitaria y con solo 20 años de edad, se colocó delante de una cámara y contó la agresión sexual que sufrió ... por parte de un compañero de clase cuando tenía 17 años, en septiembre de 2021. Los hechos ocurrieron durante un viaje de intercambio en la localidad francesa de La Rochelle, en la costa atlántica, organizado por el instituto de la capital jienense donde estudiaba Bachillerato. El caso, denunciado tras los hechos ante la policía del país galo, se resolvió tiempo después con la intervención de la justicia española. No hubo posibilidad de juicio al llegar las partes a un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca
  3. 3 La empresa granadina de motores INNengine desarrolla un proyecto con Airbus Defence
  4. 4 Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo
  5. 5

    Malestar en Huelma por los continuos cortes de agua
  6. 6 Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad
  7. 7 El Barça engrasa la máquina a costa del Como
  8. 8

    Mentira y buena política
  9. 9

    El tren de la risa
  10. 10

    La aportación de Jaén a Hacienda crece un 20% en el semestre hasta los 364 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Sin miedo ni culpa' narra una agresión sexual que aleja la vergüenza de la víctima

&#039;Sin miedo ni culpa&#039; narra una agresión sexual que aleja la vergüenza de la víctima