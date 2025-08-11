'Sin miedo ni culpa' narra una agresión sexual que aleja la vergüenza de la víctima

Rocío Sánchez Gómez, estudiante universitaria y con solo 20 años de edad, se colocó delante de una cámara y contó la agresión sexual que sufrió ... por parte de un compañero de clase cuando tenía 17 años, en septiembre de 2021. Los hechos ocurrieron durante un viaje de intercambio en la localidad francesa de La Rochelle, en la costa atlántica, organizado por el instituto de la capital jienense donde estudiaba Bachillerato. El caso, denunciado tras los hechos ante la policía del país galo, se resolvió tiempo después con la intervención de la justicia española. No hubo posibilidad de juicio al llegar las partes a un acuerdo.

La historia de Rocío Sánchez se ha convertido en un cortometraje de menos de media hora de duración que lleva por título 'Sin miedo ni culpa' y que se preparó inicialmente como trabajo de clase para la asignatura Diseño y Dirección de Producción, del grado Comunicación Audiovisual que se imparte en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Ahora, una vez cumplido el primer objetivo que era ser expuesto y evaluado por la responsable de la asignatura, el corto se presentará a concurso en aquellos festivales cuyos requisitos encuadren con el documental, pero eso ocurrirá una vez que pase el verano y los autores del trabajo estudien cuáles son los certámenes idóneos dentro de la ruta que ya tienen seleccionada.

Razón de peso

Pero, ¿por qué Rocío Sánchez decide exponerse públicamente, relatar una experiencia traumática, que aún hoy le causa dolor y por la que está todavía en tratamiento psicológico? El trabajo de clase, que debía tener un marcado carácter social, no iba a partir de su historia, sino de otra persona externa al grupo, pero surgieron complicaciones y la falta de tiempo para resolverlas hizo que la experiencia vivida por Rocío, una vez que esta contó a sus compañeros la agresión sufrida y el proceso de recuperación, se erigiese en una posibilidad factible de convertirse en documental.

Además, había en el fondo una razón de peso para llevar su historia a la pantalla y Rocío la defiende cada vez que habla del asunto: trasladar un mensaje positivo y de superación a otras víctimas. «A mí en principio me dio miedo –cuenta durante la entrevista con IDEAL–; pero me dije a mi misma quiero hacerlo, porque si hay alguna persona que está pasando por lo que le ocurrió a la Rocío del pasado, y se siente identificada, tiene que saber que de esta situación, en la mayoría de los casos, se puede salir a pesar de lo dura que es, que hay esperanza y que no tiene que sentir vergüenza, ni culpa alguna. Tenía que contar mi historia desde todos los puntos de vista, sin juzgarme».

Vergüenza

Recuerda que tras la agresión, y por miedo a la exposición pública, dejó una de sus aficiones, el teatro. Actividad que con el tiempo ha recuperado. Rocío insiste en el hecho de que la víctima no debe sentir vergüenza, la debe sentir el autor de la agresión.

En este planteamiento coinciden tanto expertos como víctimas y en los últimos meses ha ocupado titulares y artículos de opinión en los medios de comunicación de medio mundo, coincidiendo con el juicio en Francia del 'caso Pelicot'. Durante la sesiones de este caso, muy mediático por los detalles que se conocieron durante las semanas que duró la vista pública, la víctima hizo bandera de que la vergüenza debía cambiar de bando.

Valentía

Rocío Sánchez tomó la decisión de denunciar al día siguiente de los hechos cuando angustiada y al borde del llanto le contó a una amiga lo ocurrido con un compañero de clase. Esta no tuvo duda alguna y le puso nombre a lo sucedido: agresión sexual.

Pero no solo ella acudió al puesto de Policía, sino que fueron tres las estudiantes que se presentaron como víctimas de una agresión del joven, sucedidas con anterioridad y calladas por miedo o por no ser identificadas como delito. La puesta en común de lo sucedido hizo que saliesen a la luz hechos anteriores con el mismo protagonista como agresor y que ellas tomasen conciencia.

Si ir a denunciar las tres solas, acompañadas por una profesora, fue un trago, la vuelta a las clases en el IES se convirtió en una pesadilla. Las medidas de alejamiento impuestas al joven a través de rutas específicas para desplazarse por el interior y exterior del edificio «se las saltaba continuamente» ante la incapacidad de la dirección del centro para reconducir y proteger a las estudiantes. A esta situación habría que añadir «decepción» que siente todavía hoy Rocío por falta de apoyo recibida por el profesorado.

Duda

Aunque a día de hoy sigue pensando que el acuerdo entre las partes fue lo correcto, mantiene la duda de qué hubiese pasado de celebrarse el juicio pertinente, sobre todo en lo referente a la sentencia final. Rocío se pregunta si la condena hubiese sido mayor a la dictada finalmente. En su caso, el juez decidió el pago de una indemnización y un año de internamiento en un centro para menores infractores.

Durante la entrevista, en varias ocasiones reiteró que en la toma de decisiones ha contado en todo momento con el apoyo de su madre, fundamental en cada paso que ha dado, así como de otras personas cercanas.