'Sin miedo ni culpa' narra una agresión sexual que aleja la vergüenza de la víctima
El documental se presentará a concurso en festivales especializados y cuenta los hechos ocurridos a una jienense menor de edad en 2021, durante un intercambio en Francia
JAÉN
Lunes, 11 de agosto 2025, 09:32
Rocío Sánchez Gómez, estudiante universitaria y con solo 20 años de edad, se colocó delante de una cámara y contó la agresión sexual que sufrió ... por parte de un compañero de clase cuando tenía 17 años, en septiembre de 2021. Los hechos ocurrieron durante un viaje de intercambio en la localidad francesa de La Rochelle, en la costa atlántica, organizado por el instituto de la capital jienense donde estudiaba Bachillerato. El caso, denunciado tras los hechos ante la policía del país galo, se resolvió tiempo después con la intervención de la justicia española. No hubo posibilidad de juicio al llegar las partes a un acuerdo.
La historia de Rocío Sánchez se ha convertido en un cortometraje de menos de media hora de duración que lleva por título 'Sin miedo ni culpa' y que se preparó inicialmente como trabajo de clase para la asignatura Diseño y Dirección de Producción, del grado Comunicación Audiovisual que se imparte en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Ahora, una vez cumplido el primer objetivo que era ser expuesto y evaluado por la responsable de la asignatura, el corto se presentará a concurso en aquellos festivales cuyos requisitos encuadren con el documental, pero eso ocurrirá una vez que pase el verano y los autores del trabajo estudien cuáles son los certámenes idóneos dentro de la ruta que ya tienen seleccionada.
Razón de peso
Pero, ¿por qué Rocío Sánchez decide exponerse públicamente, relatar una experiencia traumática, que aún hoy le causa dolor y por la que está todavía en tratamiento psicológico? El trabajo de clase, que debía tener un marcado carácter social, no iba a partir de su historia, sino de otra persona externa al grupo, pero surgieron complicaciones y la falta de tiempo para resolverlas hizo que la experiencia vivida por Rocío, una vez que esta contó a sus compañeros la agresión sufrida y el proceso de recuperación, se erigiese en una posibilidad factible de convertirse en documental.
«En la mayoría de los casos se puede salir de esta situación, a pesar de lo dura que es, que hay esperanza y no tiene que sentir vergüenza, ni culpa alguna»
Rocio Sánchez Gómez
Estudiante de Comunicación Audiovisual
Además, había en el fondo una razón de peso para llevar su historia a la pantalla y Rocío la defiende cada vez que habla del asunto: trasladar un mensaje positivo y de superación a otras víctimas. «A mí en principio me dio miedo –cuenta durante la entrevista con IDEAL–; pero me dije a mi misma quiero hacerlo, porque si hay alguna persona que está pasando por lo que le ocurrió a la Rocío del pasado, y se siente identificada, tiene que saber que de esta situación, en la mayoría de los casos, se puede salir a pesar de lo dura que es, que hay esperanza y que no tiene que sentir vergüenza, ni culpa alguna. Tenía que contar mi historia desde todos los puntos de vista, sin juzgarme».
Vergüenza
Recuerda que tras la agresión, y por miedo a la exposición pública, dejó una de sus aficiones, el teatro. Actividad que con el tiempo ha recuperado. Rocío insiste en el hecho de que la víctima no debe sentir vergüenza, la debe sentir el autor de la agresión.
En este planteamiento coinciden tanto expertos como víctimas y en los últimos meses ha ocupado titulares y artículos de opinión en los medios de comunicación de medio mundo, coincidiendo con el juicio en Francia del 'caso Pelicot'. Durante la sesiones de este caso, muy mediático por los detalles que se conocieron durante las semanas que duró la vista pública, la víctima hizo bandera de que la vergüenza debía cambiar de bando.
Valentía
Rocío Sánchez tomó la decisión de denunciar al día siguiente de los hechos cuando angustiada y al borde del llanto le contó a una amiga lo ocurrido con un compañero de clase. Esta no tuvo duda alguna y le puso nombre a lo sucedido: agresión sexual.
Pero no solo ella acudió al puesto de Policía, sino que fueron tres las estudiantes que se presentaron como víctimas de una agresión del joven, sucedidas con anterioridad y calladas por miedo o por no ser identificadas como delito. La puesta en común de lo sucedido hizo que saliesen a la luz hechos anteriores con el mismo protagonista como agresor y que ellas tomasen conciencia.
Si ir a denunciar las tres solas, acompañadas por una profesora, fue un trago, la vuelta a las clases en el IES se convirtió en una pesadilla. Las medidas de alejamiento impuestas al joven a través de rutas específicas para desplazarse por el interior y exterior del edificio «se las saltaba continuamente» ante la incapacidad de la dirección del centro para reconducir y proteger a las estudiantes. A esta situación habría que añadir «decepción» que siente todavía hoy Rocío por falta de apoyo recibida por el profesorado.
Duda
Aunque a día de hoy sigue pensando que el acuerdo entre las partes fue lo correcto, mantiene la duda de qué hubiese pasado de celebrarse el juicio pertinente, sobre todo en lo referente a la sentencia final. Rocío se pregunta si la condena hubiese sido mayor a la dictada finalmente. En su caso, el juez decidió el pago de una indemnización y un año de internamiento en un centro para menores infractores.
Durante la entrevista, en varias ocasiones reiteró que en la toma de decisiones ha contado en todo momento con el apoyo de su madre, fundamental en cada paso que ha dado, así como de otras personas cercanas.
La directora del largometraje sobre 'la manada', una de las participantes
La presencia ante la cámara de Rocío Sánchez es el eje central del cortometraje. Su mirada firme ante el objetivo, los primeros planos de ella y de sus manos se mezclan con una amplia variedad de recursos audiovisuales. Uno de ellos es el flamenco, un arte por el que Rocío siente debilidad. El taconeo de una bailaora se cuela como herramienta para reforzar la tensión de una historia dramática y dura.
En el documental han participado familiares y personas cercanas a ella. No todos salen en cámara, algunos han preferido hacerlo a través de un audio. Está muy satisfecha de la respuesta de su entorno, pero especialmente tiene palabras de agradecimiento para la cineasta Almudena Carracedo, directora del documental 'No estás sola. La lucha contra la manada', nominada a los Goya, y premio Ondas, que participó a través de una videollamada.
El corto, con el que se quiere llegar a todas las mujeres, usa un lenguaje coloquial, muy cercano, propio de «las conversaciones que se tienen con los amigos» subraya. «No se intenta forzar nada y si me equivocó o me trabó al hablar se mantiene, para darle naturalidad», explica Rocío. En el trabajo no aparece ni el nombre del agresor ni el del IES donde estudió. A pesar de eso reconoce que siente inquietud por la reacción que puede provocar su exhibición.
El rodaje se ha producido en localizaciones de Jaén capital, Granada, Salobreña y la Facultad. Han tardado dos meses en tenerlo listo, con jornadas de grabación de hasta ocho horas. Un trabajo que se ha compaginado con el resto de clases en la Universidad.
Su financiación se ha realizado a través de un crowdfunding. Este sistema de patrocinio colectivo llegó a recaudar lo suficiente para sufragar los gastos derivados del rodaje.
Si Rocío Sánchez Gómez pone la cara a la historia, detrás del documental hay un grupo de estudiantes que lo «han dado todo» para convertirla en un corto. Ellos y ellas son: Ismael Atli, Silvia Herrera, José Miguel López, Claudia Valenzuela e Isabel Márquez.
El interés de todos ellos es que pueda verse en los Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato para que llegue a la mayor parte de la población juvenil, pero ese empeño será después de que pase por festivales oficiales
