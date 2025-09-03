El método del 'Tocomocho': detenido tras estafar 13.000 euros a un hombre mayor en Úbeda El presunto ladrón estaba a punto de engañar a otra persona y hacerse con 30.000 euros hasta que el banco avisó a la Policía

La Policía Nacional ha detenido a un estafador que había sido identificado en Úbeda tras usar el método conocido como el 'Tocomocho'. La víctima, de avanzada edad y de «recursos económicos limitados», según indican, fue engañada y le robaron la cantidad de unos 13.000 euros.

Las investigaciones policiales confirmaron que los autores formaban parte de una organización criminal, a tal punto que la actividad delictiva «se ha tornado en profesión», centrándose casi en exclusiva, en este tipo de estafas. Así, cada hecho requería de una planificación «exhaustiva» del teatro, roles, itinerarios a seguir y demás circunstancias, alcanzando los beneficios económicos de 10.000 euros, con una baja probabilidad de fracaso.

El argumento utilizado era siempre unos cupones o décimos de loterías premiados. Se ofrecían por su «legítimo propietario» (quien simulaba ser una persona con discapacidad intelectual), por cantidades sustancialmente inferiores a las que este cobraría si hiciese el reintegro del premio en la administración de lotería, y todo ello «considerando la existencia de un elemento común y fundamental en todos ellos: la condición de anciano de la víctima», explican fuentes policiales.

Los estafadores, fruto de un proceso de aprendizaje consolidado con la práctica continuada del mismo procedimiento, era «sobradamente conocedores de las limitaciones» de las personas de avanzada edad, que jugaba a favor de ellos, tanto para el hecho de manipularlos mediante un teatro «perfectamente planificado y coordinado», como para dificultar su identificación.

Además, el referido clan criminal actuaba con carácter itinerante en todo el territorio nacional, cambiando de vehículo tras la realización del timo a su víctima.

Arresto

La detención ha sido posible gracias a la labor de inteligencia de la Policía Nacional, de los planes preventivos puestos en marcha por dicha corporación y, especialmente, por la coordinación entre todos los investigadores.

Uno de los estafadores ha sido finalmente detenido en la ciudad de Palencia, cuando estaba al borde de culminar otra estafa mediante la técnica del 'Tocomocho', en este caso por valor de 30.000 euros.

Así, fue el director de un banco quien dio el aviso al Grupo de delitos contra el Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Palencia, alertado por una retirada sospechosa de 30.000 euros, por parte de una persona de unos 80 años aproximadamente.

Los agentes se desplazaron hasta la sucursal, donde localizaron uno de los vehículos que los investigadores de Úbeda habían identificado en relativo al caso. A continuación, se procedió a la interceptación de la víctima en su encuentro con el estafador, tras lo cual se detuvo a este último y se pudo recuperar el dinero al momento.

En concreto, en las inmediaciones se encontraron el vehículo con el motor en marcha y las llaves puestas, lo que indicaba que su conductor había abandonado el mismo al percatarse de la presencia policial. En el interior del coche localizaron todos los elementos materiales precisos para la comisión de este tipo de estafas, siendo lo más destacable, un sobre con un fajo de billetes compuesto por siete reales (los primeros) y el resto papeles de relleno para hacer creer que se trata un fajo completo de billetes, que sería la supuesta parte que pondría el 'gancho' para comprar los billetes premiados ya que, en realidad, en esta estafa lo que existe es un acuerdo voluntario entre el posteriormente estafado y uno de los estafadores, para aprovecharse de la persona con discapacidad y tenedora de los boletos premiados.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Palencia, donde ha prestado declaración por todos los hechos pendientes y ha sido finalmente puesto en libertad a la espera del juicio.